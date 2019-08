Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić izjavio je da Bosna i Hercegovina neće biti stabilna zemlja ukoliko se ne osiguraju jedna prava svim narodima ističući da Hrvati katolici neće nestati unatoč lošem ozračju u toj zemlji, u srijedu u intervjuu za medije u Mostaru.

Vinko Puljić / 24sata.info

„Ukoliko se ne budemo postavili da gradimo budućnost, ne na nesreći drugoga, nego na jednakim pravima, teško možemo govoriti o stabilnoj budućnosti. Treba prestati to prepucavanje čija će biti jača, to strašno ljude umara“, rekao je kardinal Puljić u intervju povodom svetkovine Velike Gospe.



On je komentirajući upit kako ostvariti jednakopravnost na čemu inzistiraju Hrvati, istaknuo da stalni politički nesporazumi "tjeraju ljude iz ove zemlje".



Izrazio je uvjerenje kako Hrvati katolici ipak neće nestati iz Bosne i Hercegovine.



„Koliko god se stvara klima negativna za odlazak, ipak nas neće nestati, jer ima još onih koji se odupiru tom javnom mnijenju, kao i svim nedaćama“, istaknuo je Puljić, prenosi Hina.



On je dodao kako treba 'hrabriti nadu i ljubav prema svojim korijenima', te je rekao kako vjernici trebaju ostati vjerni svojim stoljetnim ognjištima upravo kako su to bili branitelji koji su žrtvovali živote za slobodu.



Pozvao je vjernike da slijede put Blažene Djevice Marije budući vodi k Isusu.



Vrhbosanski nadbiskup rekao je kako je dirnut festivalom mladih Mladifest u Međugorju koji je nedavno održan u tome poznatom hodočasničkom mjestu, tijekom kojega je predvodio središnje misno slavlje. Komentirajući dolazak vikara Rimske biskupije Angela de Donatisa i ravnatelja Papinske službe za novu evangelizaciju Rina Fisichelle u Međugorje, kardinal Puljić je ocijednio kako se "sve odvijalo u duhu Papinog stava".



„Došli su podržati molitvu i potporu mladima. Blagoslovljeno je bilo vidjeti tolike da se ispovijedaju te njihovu spremnost na pokoru. Zato dolazak tih uglednika iz Vatikana je potpora da ljudi rastu u vjeri i da se Crkva jača iznutra“, rekao je kardinal Puljić.



Vatikanski dužnosnici sudjelovali su na Mladifestu nakon što je u svibnju Sveta Stolica i službeno odobrila da biskupije organiziraju hodočašća u Međugorje, gdje se po tvrdnjama šest vidjelaca ukazuje Blažena Djevica Marija.



(24sata.info)