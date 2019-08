Prometna policija MUP-a Srbije otkrila je u međunarodnoj akciji kontrole brzine više od 5.000 prekršaja za samo dva dana, potvrdio je u srijedu visoki policijski dužnosnik u Beogradu i najavio stroge prometne kontrole tijekom predstojećeg Beer festa koji u Beogradu okupi i tisuće posjetitelja iz regije.

"Pojačane kontrole tijekom ljeta u kombinaciji s kampanjama daju rezultate", rekao je zamjenik načelnika Uprave prometne policije MUP-a Srbije Boban Milinković za javni tv-servis (RTS).



U Srbiji je u tijeku međunarodna akcija u kojoj sudjeluje 29 država članica Mreže saobraćajnih policija Europe (TISPOL), a Milinković je ukazao kako je "očigledno da veliki broj vozača nije pratio medije" i ne zna za tu akciju "ili jednostavno smatraju da se to na njih ne odnosi"



"Otkriveno je gotovo 5.000 prekršaja za prva dva dana", rekao je Milenković i najavio da se akcija nastavlja do nedjelje 18. kolovoza, te da će na cestama i autocestama prometna policija kontrolirati brzinu ručnim radarima, radarima u sustavima video-nadzor te uređajima za mjerenje brzine u takozvanim "presretačima" na autocestama.



Milenković je istaknuo i da je za četiri godine postotak nesreća u kojima su sudjelovali vozači pod utjecajem alkohola smanjen s 15,4 na 13 posto, što je "oko 200 prometnih nesreća manje godišnje".



Visoki dužnosnik MUP-a Srbije najavio je da će srbijanska prometna policija pojačano kontrolirati i sudionike u prometu tijekom predstojećeg "Beer festa", od 15. do 19. kolovoza, koji u Beogradu svake godine bogatim muzičkim programom i brojnim besplatnim koncertima okupi i tisuća posjetitelja iz regije, prenosi Hina.



