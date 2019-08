U centralnim i istočnim područjima Bosne sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom poslijepodneva.

U ostatku BiH bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima ponegdje u centralnoj i istočnoj Bosni je moguća slaba i kratkotrajna kiša.



Vjetar u Bosni bit će slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu od 17 do 21, a dnevna od 21 do 27, na jugu od 27 do 31 stepen.



U Sarajevu sutra će biti pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu poslijepodneva se očekuje smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 21 stepen.



Temperature zraka u 14.00 sati: Bjelašnica 11 stepeni, Ivan-sedlo 13, Bihać, Gradačac, Sarajevo, Tuzla, Bijeljina 17, Brčko, Bugojno, Sanski Most, Banja Luka 18, Doboj, Zvornik, Prijedor, Srebrenica 19, Jajce 20, Livno 22, Grude, Mostar 23, Bileća 24, Neum 25 i Trebinje 28, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





(FENA)