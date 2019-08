U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima. Sredinom dana prestanak padavina očekuje se u Krajini, a u ostalim područjima postepeno tokom poslijepodneva ili krajem dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevne temperature iznosit će od 16 do 22, na jugu od 22 do 29 stepeni.

ilustracija / 24sata.info