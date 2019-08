Federalni hidrometeorološki zavod objavio je da službena mjerenja na meteorološkim stanicama u BiH kontinuirano traju skoro 130 godina, i u tom razdoblju rekordne vrijednosti maksimalnih temperatura zraka na meteorološkim stanicama kreću se od 37,6 u Livnu do 43,1 stepen celzijusa u Mostaru koji su zabilježeni ektremne 2007.

Foto: 24sata.info

Navode da su najviše vrijednosti ove godine bile od 35,4 u Bugojnu do 40,6 stepeni u Mostaru. Iako su apsolutne maksimalne temperature za 11. i 12. august 2019. na većini stanica bile rekordne na te dane, ipak apsolutni maksumumi za august nisu prevaziđeni.



Iz FHMZ ističu da će se nestabilno vrijeme sa padavinama u vidu lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom zadržati do srijede, kada u poslijepodnevnim satima slijedi postepeno razvedravanje.



Najintenzivnije padavine prognoziraju se za zapad i sjever Bosne, dok se u ostalim krajevima naše zemlje očekuju umjerene padavine. Od 15. augusta, pa do kraja mjeseca izgledno je stabilno vrijeme, bez padavina.



Još danas se očekuju visoke vrijednosti temperatura zraka, sa vrijednostima između 29 i 35, na jugu zemlje i do 40°C. Već od srijede, prognozira se pad temperatura za 10°C.



Ugodnije vrijeme zadržat će se do 19. augusta, sa vrijednosti jutarnjih u Bosni od 10 do 15, a dnevnih od 24 do 29°C. U istom periodu u Hercegovini minimalne se očekuju od 18 do 23, a maksimalne od 27 do 32°C. Od 20. augusta temperature će biti više za par stepeni u odnosu na protekli period, saopćeno je iz FHMZ.





(FENA)