Predstavnici Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine pozvat će pripadnike ovog konstitutivnog naroda da blokiraju put od Drvara prema Livnu nakon što je najavljeno da će u Drvaru 13. septembra biti obilježeno oslobođenje tog grada.

Đorđe Radanović / 24sata.info

Najavio je to na današnjoj pres-konferenciji u Sarajevu predstavnik Odbora Đorđe Radanović uz tvrdnju da je u tom gradu prije rata živjelo sedam Hrvata te se postavlja pitanje od koga je oslobođen, dodajući da je Drvar zapravo tada okupiran grad u kojem su živjeli većinom Srbi.



- To je dan kada je Splitska-gardijska brigada ušla u Drvar, odnosno osobe koje s tim gradom nemaju nikakve veze, smatramo to uvredom. Stanovnici općina koje su bile većinske srpske (Drvar, Grahovo, Glamoč i Bosanski Petrovac) imaju samo jedan izbor sada da se odbrane ili da odlaze - istaknuo je.



Osvrnuo se i na migrantsku krizu u Bosni i Hercegovini i najavu Vlade Unsko-sanskog kantona da će premjestiti migrante iz Bihaća u selo Medeno Polje pored Bosanskog Petrovca, kazavši da bi to značilo da se i Srbi i Bošnjaci iz tog grada trebaju iseliti.



Podsjetio je da je na Općinskom vijeću ove općine jednoglasno donijeta rezoluciju kojom traže obustavu premještanja migranata, a Radanović tvrdi da je najavljena i blokada puteva ka Bosanskom Petrovcu iz Bihaća.



- Sada će migranti iz afro-azijskih zemalja koji imaju sklonost ka nasilju hodati po Bosanskom Petrovcu. Također, kako istrajati na ideji održivog povratka kada se u povratničko naselje planira naseliti stanovništvo druge vjere. To je isto kada bismo mi doveli pravoslavne Kopte iz Egipta da žive u Kozarcu - pojasnio je.



O svemu ovome upoznati su i predstavnici diplomatskog kora u BiH.



Podržao je dogovor kojeg su potpisali lideri Stranke demokratske akcije (SDA), Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) i Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Milorad Dodik, posebno dio koji se odnosi na ravnopravnu zastupljenost naroda.



To bi značilo, kaže, da će u Unsko-sanskom kantonu od svih zaposlenih u organima uprave biti 25 posto Srba, a u Tuzlanskom kantonu oko 24 posto, dok su sada od 251 državnog službenika Vlade TK samo četiri Srbina zaposlena.



Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine u Federaciji BiH živjelo je 2,5 posto Srba, a upozoreno je da bi ovakvim odnosom prema njima bila potpuno narušena multikulturalnost.





(FENA)