Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH pozvala je špeditere da ne organizuju blokadu carinskog terminala Rača, jer će biti održan sastanak na kojem će moći da iznesu svoje zahtjeve, nakon čega će biti donesena konačna odluka u vezi sa planiranim izmještanjem ovog carinskog terminala, rekao je Srni portparol UIO BiH Ratko Kovačević.

On kaže da u UIO smatraju da apsolutno nema potrebe za blokadama i prekidom rada, pogotovo u ljetnim uslovima kada je pojačan saobraćaj i kada su velike vrućine, jer to ide samo na štetu prevoznika.



"Mi smo u Upravi tek danas dobili kontakt osobu u ime špeditera koji se nalaze na carinskoj ispostavi Bijeljina zaduženu za organizovanje ovog sastanka i ona će bitio kontaktirana da bismo dogovorili sastanak na kome ćemo čuti njihova mišljenja i zahtjeve. Tek poslije toga biće donesena konačna odluka", naglasio je Kovačević.



On je dodao da UIO BiH jeste raspisao javni oglas za izmještanje carinskog terminala Bijeljina, ističući da je on raspisan najviše na zahtjev privredne zajednice tog dijela BiH, grada Bijeljine, pa čak i prevoznika zbog nefunkcionalnosti i loših uslova na ovom carinskom terminalu.



"Sredstva koja se naplaćuju na terminalu nisu sredstva UIO i Uprava tim novcem ne može raspolagati. To su sredstva jedinstvenog računa i idu u raspodjelu sa PDV-om, akcizom, carinom i putarinom. Znači, sa svim ostalim prihodima", pojasnio je Kovačević.



On navodi da sredstva koja špediteri pominju da plaćaju za zakup prostora takođe nisu sredstva kojima raspolaže UIO BiH, već su to sredstva sa jedinstvenog računa.



Kovačević kaže da UIO nema novca za kvalitetno održavanje ovog carinskog terminala, niti sredstava da bilo koga zaposli kako bi to održavanje bilo kakvo treba.



On navodi da postoje dvije mogućnosti za rješavanje tog problema - jedna je da se carinski terminal izmjesti, a druga da se Upravi u budžetu obezbijede neophodna sredstva za zapošljavanje, investicije i održavanje svakog radnog dana kako bi se taj termninal održavao kako treba.



Kovačević je poručio da treće mogućnosti nema i ponovio da će biti održan sastanak i da nema nikakve potrebe za blokadom rada.



"Biće saslušani svi prijedlozi, sva mišljenja i ne vidimo nikakvu potrebu za blokadom njihovog rada, a pogotovo graničnog prelaza", ponovio je Kovačević.



Špediteri na Rači prekinuli su u podne treću obustavu rada u ovom mjesecu i najavili blokadu carinskog terminala kamionima za četvrtak, 15. avgusta, ukoliko UIO BiH ne odustane od izmještanja ovog terminala, rekla je Srni predstavnik špeditera u protestu Radmila Koprivica.



Prema njenim riječima, to neće ometati putnički saobraćaj na graničnom prelazu Rača.



Zahtjev špeditera za ostanak terminala na Rači podržavaju i prevoznici iz Republike Srpske kojih ima više od 1.000.



Na ovom terminalu se u prosjeku dnevno obradi od 200 do 300 carinskih papira, a godišnji prihod koji UIO ubire na carinskom terminalu Rača je tri miliona KM.



