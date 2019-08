Preduzeće "Elektroprenos BiH" je rak-rana BiH i ono je dugoročno problem, zbog čega BiH prijeti energetski kolaps, izjavio je predsjednik Vlade RS Radovan Višković.

Radovan Višković / 24sata.info

- Kada kasnite u investicijama pošto ste u blokadi 19 mjeseci, vi ne ulažete nijednu marku u razvoj, a to znači da je naš elektroenergetski sektor, prije svega prijenosna mreža, ugrožen do te mjere da nam prijeti da u 21. vijeku ostanemo bez električne energije - upozorio je Višković.



On je podsjetio da je "Elektroprenos BiH" u blokadi jer se hrvatski i bošnjački političari ne mogu već gotovo dvije godine dogovoriti o mjestu direktora, a za to vrijeme novac te institucije, oko 170 miliona KM, leži na računima banaka, prije svega u Federaciji BiH, i propada, jer se ne ulaže u investicije.



Navodi da od ovog novca Republici Srpskoj pripada 41 posto za investicije, što nije malo za ulaganje u elektroenergetski sektor.



- To su investicije koje se neće moći premostiti brzo. Siguran sam da će ovih 19 mjeseci blokade donijeti, nažalost, nepopravljive efekte u narednom periodu. Predsjednik sam i Skupštine "Elektroprenosa BiH", sagledao sam cijelu sliku, i mislim da je ovo situacija koja nije normalna - naglasio je Višković za Večernje novosti.



On je rekao da ima osjećaj da ga javnost ne razumije dobro kada govori o problemu blokade "Elektroprenosa BiH" i negativnim posljedicama koje prijete cijeloj BiH.



- Јavnost misli da premijer priča samo o milionima "Elektroprenosa BiH" i da hoće taj novac u budžet RS. Ne, to nije tačno! Taj novac niti dolazi u budžet, niti može doći u budžet, niti je planiran za budžet. Ovo je novac za investicije i za jačanje elektroprijenosne mreže - pojašnjava Višković.



On ističe da RS već trpi veliku štetu, jer se sredstva "Elektroprenosa BiH" ne usmjeravaju u obnovu elektromreže i navodi primjere Višegrada i Banje Luke.



- Trenutno u našoj čvornoj stanici u Višegradu imamo problem, jer je jedan generator pregorio prije mjesec dana. To je generator 400/110 koji treba da se nabavi sredstvima `Elektroprenosa BiH`. Ali to sada nije moguće zbog blokade. I sada se sva proizvedena električna energija na Hidrocentrali Višegrad šalje Sarajevu da bi se pretvorila u 110 volti i vratila u Višegrad da bude raspoređena u distributivnu mrežu. Otprilike geografski posmatrano, Višegrad - Sarajevo je 250 kilometara u jednom smjeru - kaže Višković.



Kada je riječ o situaciji u Banjoj Luci, premijer manjeg bh. entiteta kaže da je tu problem nastao oko dvije trafostanice koje snabdijevaju cijeli grad strujom.



- One su stare nekoliko decenija, i ne daj Bože da se desi kvar, jer onda Banjaluka ostaje bez struje. Pred samu blokadu "Elektroprenosa BiH", u Poslovnoj zoni Incel je bio izabran izvođač i investicija od 11 miliona KM da se za Banju Luku gradi treća trafostanica koja bi omogućila gradu da ima uredno snabdijevanje strujom, ali i taj posao je propao zbog blokade - ističe Višković.



On navodi da će dugoročno ovih 19 mjeseci blokade investicija u nekom narednom periodu odraziti se veoma negativno na cijelu BiH, i na sve građane koji žive u BiH.



Višković je dodao da je prije nekoliko mjeseci u Mostaru pregorjela trafo-stanica, ali im je pozajmljena rezervna iz Trebinja kako Mostar ne bi bio u mraku, a to se ne bi desilo da sredstva iz "Elektroprenosa BiH" mogu da budu uložena u energetsku mrežu.



Novosti podsjećaju da do deblokade "Elektroprenosa BiH" jedino može doći rješavanjem političkih barijera između SDA i HDZ-a BiH.



(SRNA)