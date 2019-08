Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u turizmu trenutno radi 17.381 stranac kojemu je odobrena dozvola za boravak i rad. S tim zaista impresivnim brojem stranaca koji upotpunjavaju gladno hrvatsko tržište radne snage nije ni čudo da smo u dva tjedna dvaput naišli na konobare koji ne znaju ni riječ hrvatskog.

Ilustracija / 24sata.info

Na engleskom u Komiži



Prvi nas je posluživao u Komiži. Simpatični Albanac s Kosova, širokog osmijeha, na našu narudžbu se malo snuždio i na jako dobrom engleskom nam objasnio da ne govori hrvatski i da je tek počeo raditi. Komunikacija s njim nije nam bila problem pa smo uspjeli i naručiti i dobiti čak i "duži espresso u maloj šalici i malo mlijeka sa strane pa ću uliti sam kad popijem do pola i natren" kako se tipično hrvatski prenemagao jedan iz našeg društva. Taj konobar jedan je od 553 državljanina Kosova koji su ove sezone legalno zaposleni u turizmu.



Pantomima s Kubancem u Zagrebu



Drugi slučaj dogodio nam se u središtu Zagreba. Ovaj put hrvatski nije govorio Kubanac. Nije govorio ni engleski pa je komunikacija bila nešto teža, pogotovo kada smo nakon prve kave s mineralnom naručili drugu s običnom vodom. No i to se riješilo uz malo pantomime i poznavanja sličnih riječi iz talijanskog jezika. I ovaj konobar bio je iznimno simpatičan, niski debeljuco koji je uz latinoameričke ritmove cupkao ispred kafića, napadno se okretao za ženama i povremeno zapjevao.



Nama se dogodilo da se u kratkom vremenu susretnemo s dva konobara koji ne govore hrvatski, no prema podacima MUP-a ipak je daleko veća mogućnost da vas posluži netko tko govori sličnim, da ne kažemo istim, jezikom.



Radnici došli i iz Tajlanda i Indije, najviše je onih iz BiH i Srbije



Najviše radnih dozvola dobili su državljani Bosne i Hercegovine. Ukupno 6 262 ih je zaposleno ove sezone u turizmu. Slijede ih državljani Srbije, koje nije prestrašilo premlaćivanje njihovih kolega i sunarodnjaka na Braču i u Dubrovniku, s 5 982 dozvole. Treći najbrojniji su Makedonci, sjeverni, s 2791 dozvolom. Ispod tisuću dozvola imaju državljani već navedenog Kosova, Ukrajine (432), Crne Gore (247), Filipina (227), Albanije (189), Tajlanda (121) i Indije (117).



Ilegalci za svaki slučaj plaćaju pristojbe



U preostalih 910 stranaca vjerojatno se našao i naš Kubanac iz Zagreba, a možda i nije. Upućeni kažu da je broj stranih radnika značajno veći nego što pokazuje broj izdanih radnih dozvola. Među ilegalnim stranim radnicima, pogotovo državljanima Srbije, pročulo se da policija na graničnim prijelazima nasumično provjerava njihove prijave boravka u Hrvatskoj.



Zbog toga većina njih uredno plaća turističke pristojbe, da bi pri izlasku iz zemlje mogli tvrditi da su u Hrvatskoj bili samo turistički. Tako se i oni broje među goste i ulaze u statistiku koju iz podataka sustava e-visitor objavljuje Hrvatska turistička zajednica. Legalni radnici, pak, posljednjim izmjenama zakona oslobođeni su turističke, nekada se zvala boravišna, pristojbe i ne ubrajaju se u turiste.





(Index)