Kampanju #necudaidem Institut za razvoj mladih KULT pokrenuo je početkom godine kako bi skrenuo pažnju predstavnika vlasti i nadležnih institucija na svakodnevne izazove mladih, ali i problem masovnog odlaska ove populacije.

Ilustracija / 24sata.info

Kampanja ne zagovara ostanak ili odlazak mladih, već ukazuje na neophodnost strateškog djelovanja u kreiranju ambijenta za mlade ljude u Bosni i Hercegovine iz kojeg neće imati želju da odlaze i u kojem će dati doprinos i ostvariti svoj puni potencijal.



Konačan cilj je motivisati nadležne na preduzimanje konkretnih mjera u rješavanju problema odlaska mladih sa kojim se BiH posljednjih godina suočava.



Mladi u ovoj državi, kako kažu, trebaju sigurnost i perspektivu. Trebaju aktivne politike koje će dugoročno određivati mjere koje definišu pozitivne pristupe oblastima koje su njima najbliže i najznačajnije. Mjere koje će defnisati bolji obrazovni sistem, pristup tržištu rada, stambenu politiku, sigurnost.



Šta to u praksi znači?



Strateški pristup znači da se aktivne mjere zapošljavanja neće donositi na godišnjem nivou. Da će mlad čovjek u ovoj zemlji znati da će mu i neredne godine država pružiti podršku u rješavanju stambenog pitanja, a ne da takve odluke ovise o trenutnoj vladajućoj strukturi i njenoj naklonosti ka ovoj populaciji. Da će obrazovanje moći primijeniti i da se neće plašiti prijaviti korupciju.



Tada će BiH imati ambijent u kojem će mlada osoba željeti živjeti i doprinositi.



Danas je 12. august, Međunarodni dan mladih koji se obilježava širom svijeta. I dok je u drugim zemljama posvećen transfprmaciji obrazovanja i novim tehnologijama, u BiH se dočekuje u atmosferi masovnog odlaska, nezaposlenosti i uskraćivanja osnovnih ljudskih prava.



I ove kao i prethodnih godina BiH ga obilježava u ozračju nepoštivanja zakona i nedostatka strateških dokumenata, prebrojavanju onih koji odlaze i nabrajanju razloga zašto to čine. U međuvremenu konkretna rješenja izostaju.



Zakon o mladima BiH nema na državnom nivou, a u entitetima se ne implementira u punom kapacitetu. Na državnom nivou nema ni strateškog dokumenata za mlade. Strategije nema niti u entitetu Federacija BiH, a Brčko Distrikt prvu strategiju trebao bi početi raditi u ovoj godini. U Republci Srpskoj strategije se usvajaju godinama, ali se postavlja pitanje koliko se primjenjuju.



Želi li onda BiH zaustaviti odlazak mladih?



Najavljuju se izrade dokumenata, pokreću tematske sjednice, otvaraju pitanja na lokalnom nivou, ali gdje su rješenja?



Do kada će mladi čekati poteze zbog kojih će iskreno reći #necudaidem iz BiH, pitaju iz KULT-a.



(24sata.info)