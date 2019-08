Prema prognozama, našu BiH će ove sedmice pogoditi još jedan toplotni val. Danas se očekuje vrhunac toplotnog vala i najtopliji dan u ovoj godini.

Foto: 24sata.info

Prema prognozi vremena u Bosni će temperatura doseći do 35, a u Hercegovini i preko 40°C. Posebno visoka temperatura očekuje se u Mostaru i okolici.



Federalni hidrometeorološki izdao je upozoronje na visoke dnevne tempertaure zraka i vrlo visoke vrijednosti UV indeksa.



I meteoservis Severe Weather Europe javlja o nadolazećem toplotnom valu koji će pogoditi južni dio središnje Europe te područje Balkana. Pišu kako se radi o kratkotrajnom toplotnom valu tokom kojeg će temperature porasti do 40°C.



Prognoziraju kako će ponedjeljak donijeti najviše temperature, ali i kako će od utorka hladna fronta donijeti hladnu zračnu masu s alpskih predjela na sjever Balkana.



Preporuke su izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijim dijelovima dana te dovoljan unos vode u organizam, 2 do 3 litra vode tokom dana. Poželjno je nositi svijetlu i prozračnu odjeću te tijelo dodatno zaštititi prilikom boravka na suncu od 10 do 17 časova.



Zdravstvene ustanove posljednjih dana posjećuje sve više pacijenata usljed dehidracije. Povećane se i različite alergijske reakcije kao i crijevne infekcije.



(24sata.info)