U protekle četiri i po godine 18.759 naših građana odreklo se bh. državljanstva, od čega 8.167 mladih, koji se, očito, ne namjeravaju vratiti.

Ilustracija / 24sata.info

Logičan slijed



Porazne podatke o ispisu iz državljanstva od početka 2015. do sredine ove godine dostavilo je prije nekoliko dana Ministarstvo civilnih poslova BiH kao odgovor na pitanje zastupnice u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Mirjane Marinković-Lepić.



Samo u prvih šest mjeseci ove godine ostali smo bez 1.758 državljana, od kojih je 690 mlađe od 30 godina, a ovaj trend će, prema procjeni sociologa Amera Osmića, samo rasti.



- Odlazak mladih ne jenjava, a imat ćemo i situaciju da će se sve više ljudi odricati državljanstva, jer će se njihovi potomci rađati kao državljani Švedske, Njemačke, Austrije... Građani se odriču bh. državljanstva iz pragmatičnih razloga. To je logičan slijed događaja nakon što su napustili BiH s obzirom na to da dosta zemalja ne dozvoljava dvojno državljanstvo pa bh. građani biraju državljanstvo zemlje u koju su emigrirali – rekao je Osmić.



Nebriga države



Amela Sačić, portparol Instituta za razvoj mladih “Kult”, kazala je da je istraživanje od prije nekoliko godina pokazalo da bi četiri od pet mladih istog trena napustilo BiH, da je od kraja rata do 2013. otišlo 150.000 ljudi te da se posljedice nebrige države za problem sada vide kroz odricanje od državljanstva, osjetan nedostatak radne snage, smanjen broj đaka.



Prema projekcijama Ujedinjenih naroda, BiH je u posljednih deset godina ostala bez 10 posto stanovništva, što je skoro 350.000 građana, a do 2030. godine ostat će bez 22 posto stanovništva, istaknuo je Osmić.



(Avaz)