Tradicionalni prijem povodom Kurban-bajrama održan je večeras u haremu Careve džamije u Sarajevu.

Foto: Fena

Domaćin brojnim zvanicama bio je reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović, koji je u bajramskoj poruci naglasio kako je u simboličkom, obrednom i duhovnom smislu Kurban-bajram kod muslimana određen likom i djelom Božijeg poslanika Ibrahima, a.s.



- I doista većina hadžskih obreda koje ovih dana obavljaju milioni muslimana iz čitavog svijeta nadahnuti su Ibrahimovim životom, kao i sam obred prinošenja žrtve po kojem mi ovaj Bajram i nazivamo. A žrtva je bit vjere - rekao je Kavazović.



Istaknuo je da su praznična okupljanja jevreja, kršćana i muslimana daleko više od protokolarnih učtivosti.



- Svjedoci smo koliko malo treba da se naruše odnosi u našoj domovini i svijetu. Vidimo koliko su neki daleko spremni ići u iznošenju neistina da bi narušili odnose među ljudima. Vjerujem da ćemo svi pokazati dovoljno odgovornosti i nećemo nasjedati na te objede, iako priznajem i sam da je to jako teško - naglasio je reisu-l-ulema i dodao da to ne znači da se na zlo treba ćutati, jer zlo "računa na našu pasivnost".



Podsjetio je da smo između dva Bajrama bili svjedoci većem broju napada na povratnike, imame i imovinu Islamske zajednice.



- Ti napadi su nas podsjetili na najteža vremena kroz koja smo prošli i zato smo svaki put tražili da se počinioci pronađu i adekvatno procesuiraju, a to znači da se njihova zlodjela tretiraju kao zločini iz mržnje, što oni jesu. U tim teškim trenucima ohrabrile su nas geste naših komšija iz Pravoslavne crkve koji su u Trebinju, Gacku i na nekim drugim mjestima osudili takve napade i javno podržali svoje kolege imame - rekao je Kavazović.



Uputio je apel da se posebna pažnja posveti onima koji su obespravljeni, bez obzira na razlog te obespravljenosti, te istaknuo da se snaga jednog društva mjeri njenim odnosom prema najslabijim članovima.



- Ljudska prava i slobode nisu ni trpeza ni privatni posjed vlasti, pa da ih dijele po svom nahođenju. Svi bismo se trebali osjećati jednakima. Više sloboda znači da ćemo živjeti u slobodnijem i prosperitetnijem društvu za sve. Jedini je princip kada zahtijevamo prava za sebe jeste da ona ne krše osnovne principe na kojima ovo društvo opstoji. Kao vjernici se nadamo da će se ovo društvo početi voditi nadom, a ne strahom. To s pravom očekujemo od političkih elita - dodao je.



Prijemu su, između ostalih, prisustvovali član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović, predsjednik SDA i predsjedavajući Doma naroda PSBiH Bakir Izetbegović, premijer Federacije BiH Fadil Novalić, lider SBB-a Fahrudin Radončić, načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić, šef Delegacije EU u BiH Lars-Gunnar Wigemark te brojni drugi predstavnici vlasti, međunarodnih organizacija i diplomatskog kora, ali i brojni predstavnici javnog i kulturnog života Bosne i Hercegovine.





(FENA)