U organizaciji Moto kluba Goražde, u gradu na Drini održani su 11. moto susreti. Bajkeri iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Slovenije i drugih zemalja uživali su u druženju, vožnji i rok koncertu u kampu domaćina, na jednom od najpopularnijih goraždanskih izletišta.

Foto: FENA - 24sata.info

Samir Hendo predsjednik MK Goražde ističe da se odzivom može biti zadovoljno, iako je on mogao biti i veći.

- Radovi na izgradnji obala na lokalitetu našeg kampa razlog su zbog koje nismo bili sigurni da će moto susreta ikako biti, tako da nije bilo značajnije promocije. Tu su i bajramski praznici koji su sigurno dijelom uticali, ali bitno je da smo nastavili tradiciju održavanja moto susreta u Goraždu i da su oni koji su došli sa sobom, nadamo se, ponijeli lijepe utiske – kaže Hendo.

Metod Štrukelj iz Slovenije redovni je učesnik moto susreta u Goraždu, a u ovaj grad se kaže rado vraća i mimo motorijade.

- Mislim da sam prvi put došao 2010. godine i od tada bar dva puta godišnje dolazim u Goražde jer to mi je omiljeni grad, ljudi su najbolji, srdačni tako da nema tu šta da se doda. Kad god mogu dođem da se družimo i uživamo jer zaista nam je super. Svi članovi moje grupe, uključujući i moju porodicu, rado dolaze jer svi volimo naše prijatelje iz MK Goražde. To je zaista više od prijateljstva, već smo kao porodica, više od bajkera, kada doživite čovjeka kao čovjeka tu nema nikakvih granica jer smo jedni drugima prirasli srcu – kaže Metod Štrukelj na čiji su nagovor prvi put u Goražde stigli i članovi MK Inđija (Srbija).

Petar Ignjatović iz ovog kluba ističe da ovaj dolazaks igurno neće biti i posljednji

- Naš prijatelj Metod iz Slovenije stalno nam je pričao kako su Goraždani predivni ljudi i domaćini, bajkeri i prijatelji i to je bio razlog da i mi dođemo ovdje da se konačno upoznamo i da ih pozovemo da i oni dođu kod nas. Metod je zaista bio u pravu, lijep grad, divni ljudi. Za bajkere zaista ne postoje granice, povezuje nas ljubav prema motorima, ali ipak sve to čine ljudi i to je ono najbitnije – kaže Ignjatović.

Pored druženja u kampu, učesnici 11. moto susreta na radost svih ljubitelja motora priredili su defile ulicama grada, a potom do kasno u noć uživali u rok koncertu.

(FENA)