Skala na termometru dosegnut će narednih dana i do 40 stepeni. Potvrdio je to za “Avaz” meteorolog amater Nedim Sladić, istaknuvši da će Bosanci i Hercegovci tokom Kurban-bajrama biti izloženi sparini i vrelim danima.

Ilustracija / 24sata.info

- U toplotnom smo valu koji će biti najizraženiji za dane Bajrama. Od 10. do 12. avgusta temperatura će u većem dijelu BiH biti između 35 i 40 stepeni, na području Hercegovine i do 41 stepen. Od 13. avgusta nas očekuju postepeni pad temperatura i zahlađenje - kazao je Sladić.



Da će biti pakleno, pokazuju i podaci da nas u narednom periodu očekuju tropske noći pa se građani, kako navode meteorolozi, ni tokom noći neće moći rashladiti.



- Noći neće donijeti osvježenje, jer se zadržava trend izrazito visokih temperatura zraka. U naredna četiri dana u većem djelu BiH očekuju se tropske noći. Tokom noći temperatura neće padati ispod 20 stepeni. U Hercegovini će biti nepodnošljive noći, kad temperatura ne pada ispod 24 stepena - ističe Sladić.



Zbog ovakvog vremena koje nas očekuje za dane Bajrama ljekari upozoravaju na oprez. Primarijus doktor Tihomir Bera kazao je da su temperature više nego uobičajene za ovo podneblje.





Više tečnosti



- Malo više temperature i prejako UV zračenje kod ljudi mogu dovesti do problema sa zdravljem. Ukoliko budu boravili na suncu, moraju da uzimaju više tečnosti, da sa sobom imaju neku kapu da zaštite glavu te da kupe neke kreme za zaštitu od sunca. Oni koji imaju zdravstvene tegobe potrebno je da uzmu terapiju i povuku se u hlad. Visoke temperature mogu dovesti do sunčanice, što je blaži atak na zdravlje, ali može dovesti i do toplotnog udara - ističe Bera.



Glavobolja i mučnina



Simptomi toplotnog udara su glavobolja, mučnina, pospanost, jaka žeđ. Može izazvati nepovratne promjene na organizmu ili čak smrt.



Sunčanica



Simptomi sunčanice su suha koža, suha usta, glavobolja, povraćanje, osjetljivost na svjetlost... Djeca su više podložna sunčanici od odraslih.





(24sata.info)