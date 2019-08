Danska, Francuska i Holandija bi mogle zaustaviti proces proširenja na zemlje zapadnog Balkana uprkos preporukama Komisije EU za pokretanje tog procesa za Albaniju i Sjevernu Makedoniju, piše Euronews.

Ilustracija / 24sata.info

Oni su naveli kako je premijer Albanije Edi Rama rekao da se pojavio novi trend koji do sada nije bio prisutan te da Evropska unija sve češće usporava proces, bez obzira na to ispunjavaju li zemlje aspiranti obaveze koje su preuzeli.



- Moramo se suočiti s tim da se sve više i više odluka Vijeća ne temelji na onome što radimo, ili što rade zemlje poput nas, već na unutrašnjoj situaciji ili političkoj dinamici u različitim državama članicama - kazao je Rama.



Novo istraživanje, kako navodi Euronews, pokazalo je da je evropsko javno mnijenje uglavnom bilo mračno kad je riječ o novim susjedima - strahovi od inozemne imigracije porasli su otkad su se Bugarska, Rumunija i Hrvatska pridružile tom bloku.



Osim javnog mnijenja, postoje još mnoge prepreke koje treba savladati prije nego što se nove zemlje "pridruže klubu".



- Postoje područja u kojima albanske institucije u cjelini trebaju nastaviti s radom: borba protiv korupcije - to je svakodnevna borba, borba protiv organiziranog kriminala, trgovina narkoticima - rekao je Luiđi Soreka (Luigi Soreca), ambasador Evropske unije u Albaniji.





(Avaz)