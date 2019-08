Raiffeisen banka je povodom Kurban bajrama uručila donaciju vrijednosti 3.000 KM Domu za djecu bez roditeljskog staranja iz Tuzle.

Foto: 24sata.info

"Zadovoljstvo nam je što smo u prilici uljepšati praznične dane i omogućiti bolje uslove boravka štićenicima ovog doma. Ovo je vrijeme u kojem se podsjećamo na istinske životne vrijednosti i vrlo je emotivno, stoga nam je iznimno važna sreća onih koji su buduća snaga našeg društva. Ujedno, ova donacija predstavlja potvdu naše posvećenosti da u skladu sa strategijom održivosti budemo pouzdan partner zajednice u kojoj poslujemo, da unaprijedimo kvalitet života u njoj i pomognemo onima kojima je to najpotrebnije“, izjavio je Karlheinz Dobnigg, predsjednik Uprave Raiffeisen banke te dodao:







„Vjerujem da će i druge kompanije iz društvene zajednice slijediti ovaj dobar primjer i pridružiti nam se na putu društvene odgovornosti. Zahvalnost dugujemo i našim klijentima koji cijene ovakve naše aktivnosti i pružaju im podršku“.



Dom za djecu bez roditeljskog staranja je osnovan 1967. godine i ova ustanova je do danas bila utočište za više od 3.000 štićenika. Većina njih su postali ugledni članovi društvene zajednice. U Domu su smještena djeca bez roditeljskog staranja, mališani čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama i oni koji su u stanju socijalne potrebe.





