Reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović u povodu nastupajućeg Kurban-bajrama uputio je bajramsku čestitku. Čestitku prenosimo u cjelini:

Reis Husein Kavazović / 24sata.info

"U ime Allaha Milostivog, Samilosnog.



Zahvalu upućujemo Allahu, Jedinom, Milostivom. Sve naše je u Njegovoj moći. Mir i spas neka je na Njegovog poslanika Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve dobre ljude.



S posebnim duhovnim ushićenjem dočekujemo deseti zul-hidže, prvi dan ovogodišnjeg Kurban-bajrama. U nedjelju 11. avgusta naša će se radost proširiti našim lijepim prostranstvima i veličanje Allaha će njima odjekivati.



Kurban-bajram nas podsjeća na Ibrahima, a.s., oca vjerovjesnika i lučonošu tevhida. On je utemeljitelj pravca i obnovitelj zavjeta oko kojeg se okupljaju Jevreji, kršćani i muslimani, koji u njemu i u njegovom životnom putu traže nadahnuće i uputu, ne samo za svoje živote nego i za budućnost velike ljudske porodice.



Ibrahim je utemeljio zajednicu vjernika i sa sinom Ismailom sagradio Kabu, koju ovih dana posjećuju milioni vjernika iz čitavog svijeta. Bila je to i ostala jednostavna građevina, koja je utočište sljedbenicima Ibrahimovog pravca iz čitavog svijeta. Skrivena daleko u unutrašnjosti okrutne arabijske pustinje, ona je postala duhovna oaza iz koje se ljudi napajaju hiljadama godina.



Kada je sagrađena, Kaba je stajala naspram piramida i kula Egipta i Babilona i njihovih moćnih vladara, vojski i civilizacija.



Neka to bude pouka nama u ovim danima hadža. Na naš svijet nemojmo gledati samo iz pozicije sile, moći i dominacije, nego ga gledajmo Ibrahimovim očima istinske vjere, nade, ljubavi i žudnje za pravdom.



Neka to bude opomena i današnjim silnicima, koji veličaju zlo i nepravdu, zaneseni golom silom koju trenutno imaju. Budućnost pripada istinoljubivima i onima koji čvrsto vjeruju u Božiju pravdu. Bog je na njihovoj strani i On će ih pomoći, kao što je pomogao Ibrahima, a.s., i njegove potomke.



Braćo i sestre.



Radost Bajrama podijelite sa svojim komšijama, duhovnim potomcima Ibrahima, i sa svim ljudima. Ne dopustite zlim ljudima da naruše vašu vjeru u ljude.



Dostojanstveno, kako priliči muslimanima, obilježite ovaj veliki blagdan: ne zaboravite svoju rodbinu, prijatelje i komšije, a posebno ne one kojima je naša pomoć potrebna. Slijedite Ibrahima, prinoseći kurban i njime počastite svoju porodicu, komšije i siromahe.



Bajram čestitam našoj braći u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i u našoj dijaspori, te svim muslimanima i muslimankama u svijetu.





Bajram šerif mubarek olsun!".



(24sata.info)