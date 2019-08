Iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovine ponovili su danas da nema razloga za najavljenju blokadu rada u Carinskoj ispostavi Bijeljina, jer su pozvali na sastanak špeditere i saslušat će sve njihove primjedbe - potvrdio je Feni načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju u UIO BiH Ratko Kovačević.

UIO je, kako naglašava, proslijedila poziv špediterskim kompanijama, lociranim u Carinskoj ispostavi Bijeljina, kao i prijevoznicima, da imenuju osobe koje bi došle na zajednički sastanak u Upravu.



-Stoga smtramo da nema potrebe za najavljenom blokadom rada u Carinskoj ispostavi Bijeljina - naglasio je Kovačević.



S cilju transparentnosti cijelog procesa, a prije donošenja bilo kakve odluke vezano za lokaciju Carinske ispostave Bijeljina bit će, ukazuje, saslušani i zahtjevi špediterskih kuća trenutno lociranih kod graničnog prijelaza Rača, kao i samih prijevoznika.



Špediteri su najavili da će danas na graničnom prijelazu Rača doći do prekida rada u znak protesta zbog, kako navode, namjere UIO BiH da izmjesti carinski terminal sa te lokacije.



Putnički saobraćaj na Rači odvijat će se neometano, ističu iz 18 špediterskih kuća na tom prijelazu koje su najavile protest.



U pismu koje je upućeno i UIO BiH, Vladi Republike Srpske i resornom ministarstvu, Vijeću ministara i Ombudsmanu za ljudska prava, špediteri tvrde da neće uvažiti odlaganje traženog sastanka s čelnicima UIO, zbog, kako su naveli, njihovih godišnjih odmora.



Protest špeditera podržani su i iz Udruženja prijevoznika RS, čiji predsjednik Nikola Grbić je rekao da bi, ako ne bude sastanka i dogovora s nadležnim u UIO i na nivou BiH, blokada mogla biti produžena i do naredne sedmice ili sve do postizanja dogovora o odbacivanju ideje o izmještanju terminala.



Iz UIO su ranije rekli da nemaju sistematizirana radna mjesta za održavanje terminala u svom vlasništvu, pa tako ni radna mjesta za održavanje Carinskog terminala Bijeljina, a sredstva predviđena u budžetu UIO nisu bila ni približno dovoljna da bi se konstatno angažirale druge osobe za održavanje tog carinskog terminala.



-Zbog tih razloga su opći higijenski i radni uslovi na postojećem Carinskom terminalu Bijeljina i danas izuzetno loši - pojasnio je Kovačević.



Ponovio je da sredstva koja se naplate od korištenja carinskih terminala nisu sredstva UIO, već se ovi prihodi uplaćuju na Jedinstveni račun UIO i idu u raspodjelu korisnicima zajedno sa svim ostalim prihodima od indirektnih poreza.



