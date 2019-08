Nedim Sladić, diplomiran inženjer softverskih nauka i meteorolog amater u razgovoru za Anadolu Agency (AA) najavio je da građane Bosne i Hercegovine za Kurban-bajram, čiji prvi dan pada 11. augusta, očekuju velike vrućine, a temperature bi se trebale kretati od 35 do 40 stepeni Celzijusa.

“Sve do 14. augusta ne bismo trebali očekivati nikakvu promjenu vremena. Vrijeme ostaje uglavnom stabilno i suho, bez padavina“, ističe Sladić i dodaje da bi jedino danas prolaskom frontalnog sistema u većem dijelu zemlje doći će do mjestimičnog povećanja oblačnosti, koja će na sjeveru usloviti kratkotrajne i rijetke pljuskove u noći sa četvrtka na petak.



Sladić dodaje da stoga, u četvrtak, navečer i petak prijepodne može biti povećane oblačnosti u većem dijelu Bosne.



“U Hercegovini ostaje sunčano i vruće vrijeme, ali za Bajram očekujemo velike vrućine sa temperaturama zraka koje će u većem dijelu zemlje prelaziti 35, a u Hercegovini dosegnuti i 40 stepeni Celzijusa“, naglasio je Sladić.



Ističe da veći dio Evrope očekuje novi toplotni val, četvrti ovog ljeta, koji stiže sa područja sjeverne Afrike.



“On će usloviti visoke temperature zraka, koje će biti za osam do deset stepeni toplije od višegodišnjeg prosjeka. Govorimo, svakako, o nadprosječno visokim temperaturama zraka, toplije nego što je to uobičajeno. Kada govorimo o periodu oko Velike Gospe, dakle oko 15. augusta moguće je manje zahlađenje. No, čini se da će i ono biti kratko, jer se ponovo onda vraća trend sve toplijeg vremena, ali tada ne bi trebalo baš ovako vruće kao recimo u dane Bajrama. Ta promjena oko Velike Gospe najvjerovatnije da će se osjetiti u vidu prolaska hladnog fronta, koji će se sa zapada i sjeverozapada širiti prema našim krajevima“, priča Sladić.



Prema njegovim riječima, u takvim okolnostima, nakon epizode vrućine koja će biti zaista izražena, jer će se raditi o vrlo vjerovatno najjačem toplotnom valu za ovo ljeto, uslijediće period umjerenijeg vremena. S tim da će temperature ostati malo iznad višegodišnjih vrijednosti.



“Sve u svemu do 14. augusta ostajemo pod utjecajem izrazito toploga zraka koji struji sa sjevera Afrike, a nakon toga dolazi do malo umjerenijeg tog strujanja zapadnog i sjeverozapadnog smjera što će spustiti temperaturu zraka. Ali, ni to neće najvjerovatnije dugo potrajati, jer prognozni modeli vide na neki način novi trend zatopljavanja, ali za sada ne bismo trebali očekivati neke ekstremno visoke temperature zraka, kao recimo za Bajram“, naglasio je Sladić.



Za one koji za odmor planiraju otputovati na Jadransko, Jonsko ili Egejsko more, prema Sladićevim prognozama, ne bi trebalo biti problema, jer u narednih desetak dana u tim područjima će biti stabilno i izrazito toplo vrijeme.



Iako je rano iznositi neke ozbiljnije prognoze Sladić kaže da prve procjene govore da bi jesen 2019. godine mogla biti veoma ugodna.



“Na neki način sam radio prvu analizu za jesen, koja još nije zvanična, ali ću dati nekih smjernica po tom pitanju. Ono što većina modela vidi, a i analogija po kojem sam obrađivao jesen, koji prate slične trendove kao što su bili tokom ovog ljeta, naravno, uzimao sam i periode prošlih godina u obzir, jeste da bi ova jesen trebala biti toplija od prosjeka. Toplija nego što je to uobičajeno, ali po količinama padavina ona bi trebala biti tu oko prosjeka. Tako većina prognoznih modela, koji idu na te duže staze, vide takav trend. Ali, ono što sam primijetio jeste da na neki način ova jesen, koja bi se sada eventualno ostvarila sa mojom predikcijom, imala bi nekako dosta poveznica sa 2008. ili 2011. godinom. Tako da su to neke analogije na osnovu kojeg bi rekao kakva nas jesen očekuje. Dakle, topla jesen sa ne previše padavina, dakle prosječna količina padavina“, veli Sladić za AA i nastavlja:



“Tu i tamo će se potkrasti još pokoji vruć dan, ponajprije u septembru. U oktobru trebali bismo očekivati ono uobičajeno Miholjsko ljeto, koje zadnjih godina sve više i više potraje. Nije rijedak slučaj da potraje pet do deset dana. Recimo 2017. ono je znalo potrajati i po 15 dana, ali sve u svemu mislim da nas očekuje jedna prijatna jesen u kojoj će većina nas navjerovatnije uživati.“



Kazao je da bi, kada je riječ o Sarajevu, bilo lijepo da tokom jeseni ne bude velikih magli s obzirom da je grad smješten u kotlini i da bi već u oktobru počeli problemi sa zagađenjem vazduha.



