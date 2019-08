Nepotrebno dugo se čekalo na dogovor. SNSD nije nikoga uslovljavao niti bilo šta problematizovao, kazao je u intervjuu za "Nezavisne" Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a.

Milorad Dodik / 24sata.info

"Uvjeren sam da ćemo sve završiti u roku od 30 dana ako bude političke volje. Znam da je SNSD-u, SDA i HDZ BiH stalo da se sve što prije okonča i nastavi evropski put BiH", naglasio je Dodik.



Kaže da će se, ako bude političke volje, za mjesec dana sve završiti.



"Kad smo potpisivali principe, dogovorili smo da ćemo u narednih nekoliko dana pripremiti sve, od imenovanja kandidata u parlament, postoji parlamentarna većina. U parlamentu ima prostora da se to odugovlači, ali je SNSD-u, HDZ-u i SDA stalo da se nastavi evropski put, a za to nam treba da se formira Savjet ministara. Rok je 30 dana. Vidjećemo, imamo i druge načine. Ne bude li ispoštovan dogovor, to znači da BiH ulazi u duboku krizu", kaže Dodik.



Na optužbe opozicije da je kapitulirao, Dodik odgovara:



"Samo ću podsjetiti da postoji odluka Narodne skupštine RS o Rezoluciji o vojnoj neutralnosti, a da su ovi iz opozicije sjedili i još sjede u Savjetu ministara i da su dozvolili da prođu mnoge odluke koje nisu dobre za Republiku Srpsku pa, između ostalog, i realizacija Godišnjeg nacionalnog plana za NATO, ali i Strategije spoljne politike koja uključuje NATO.



Kada je riječ o sporazumu, a kada govorimo o izdajama, izdali smo one koji su nas ranije izdali u ovakvim sporazumima, jer su očekivali da će nešto uraditi".



Na pitanje da li je tačna informacija da će BiH poslati Godišnji plan za NATO, i to reducirani, lider SNSD-a kaže:

"Nemam pojma. Ništa nismo dogovarali o tome. Volio bih da i vi kao ozbiljan novinar pročitate sporazum, odnosno principe koje smo potpisali onako kako piše. Vuk Karadžić je rekao: "Čitaj kao što je napisano".



(24sata.info)