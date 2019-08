Ravnatelj Direkcije za financije Brčko distrikta BiH Mato Lučić u srijedu je uputio još jedan apel svim poreznim obveznicima da se do kraja kolovoza ove godine prijave u sustav fiskalizacije kako ne bi snosili posljedice definirane Zakonom o fiskalizaciji Brčko distrikta.

Lučić je kazao kako je zadovoljan odazivom poreznih obveznika, ali pored toga da su i ostali zakonom dužni prijaviti se u sustav fiskalizacije, priopćeno je iz Ureda brčanskog gradonačelnika.

"Po našim podacima ostalo je još oko 15 posto onih koji su zakonom dužni prijaviti se. Mi do sada nismo provodili represivne mjere i podsjećam sve obveznike da su kazne velike. Svi oni koji ne budu u sustavu do kraja ovog mjeseca imat će posljedice i tko ne bude u sustavu fiskalizacije mi ćemo ga odmah zatvoriti", kazao je Lučić.

Dodao je kako svi imaju vremena da to riješe te kako će se ovih dana početi nadzor nad onima koji su u sustavu u smislu provjere pridržavaju li se zakona.

"Moraju izdavati račune, a i građanima poručujem da traže račune. U našem sustavu postoji dvadeset izvora kontrole za analize, tako da ćemo imati uvid u kompletan proces", kazao je Lučić.

Ravnatelj Porezne uprave Brčko distrikta BiH Miodrag Trifković kazao je da nije samo Porezna uprava ona koja se brine o provedbi zakona, nego je tu i Inspektorat Brčko distrikta BiH.

"Tržišna inspekcija ući će u akciju i tražiti da se pokaže fiskalni račun, da je izdan i oni će imati pravo izricati prekršajne kazne za neuzimanje fiskalnog računa. Sve one koji rade nezakonito te one koji obavljaju određene promete inspekcija će evidentirati i izvješće dostaviti Poreznoj upravi kako bi ih registrirali, ali i evidentirali promet. Ovo je zadnji put da upućujemo molbu u kojoj tražimo da svi u skladu sa zakonom izvrše fiskalizaciju, a ako to ne učine, neće moći tražiti nikakvu izliku", kazao je Trifković.

Voditelj Financijske inspekcije u Poreznoj upravi Davor Ninić podsjetio je da se kazne kreću od 500 do 15 000 maraka i da oni rade na tome da nitko ne dođe u situaciju da mora platiti prekršajni nalog.

"To je i cilje današnjeg apela, jer ipak je bolje kupiti blagajnu, nego kasnije plaćati i kaznu i blagajnu. Svi moraju poštovati zakonske odredbe i mi imamo sve podatke tko i kako radi", kazao je Ninić.

