Uprava "Aluminija d.d." Mostar naložila je svim direktorima i rukovodiocima organizacionih jedinica društva da radnicima svojih organizacionih jedinica uruče anketni listić s ciljem prikupljanja informacija za potrebe izrade Plana restrukturisanja i Plana zbrinjavanju viška radnika, a kako je rekao predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenika ove kompanije Romeo Biokšić radnicima su ponuđene duplo manje plate.

''Ponuđene su plaće prepolovljene za oko 50 posto. Po nama je to neprihvatljivo. Možda se neko i izjasni da će nastaviti raditi, ne možemo ulaziti u svakog osobno, ali je taj iznos nama neprihvatljiv'', kaže za "Bljesak.info" Biokšić.



U dopisu koji je danas upućen, direktori i rukovodioci se obvezuju da anketne listiće Upravi dostave do 8. avgusta.



Biokšić kaže da ne zna tačno koliko je ljudi već napustilo mostarsku tvornicu koja je ugašena prije skoro mjesec dana, ali kaže da se radi o manjem broju.



''Svako će se morati osobno izjasniti u roku od nekoliko dana kod organizacijskih jedinica po pitanju rada. Vidjet ćemo za nekoliko dana s kolikim brojem ljudi raspolaže Aluminij'', rekao je Biokšić čiji je sindikat reagovao na izjave ministra finansija FBiH Jelke Milićević poručivši da radnici "Aluminija" nisu nikakvi volonteri niti će to biti.



''Oni su kvalificirani stručnjaci u svojim pogonima i zato trebaju biti plaćeni'', poručeno je iz ovog sindikata.



Milićević je, naime, rekla da onima koji nisu zainteresovani za odlazak iz "Aluminija" treba poslati poruku da ih niko neće tjerati, prenose NN.



''Ali ti ljudi moraju biti svjesni da će možda biti u situaciji da neće primiti jednu, dvije ili tri plaće. To je sada stvar osobne prosudbe ljudi i materijalne, kreditne i svake druge situacije u kojoj se nalazi svaki radnik pojedinačno. Zato smo zamolili i sindikat da i oni povedu računa o toj dimenziji'', rekla je Milićević.



