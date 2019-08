Prema prognozama u narednih petnaest dana, od 05. do 20. augusta, u Bosni i Hercegovini se očekuje sunčano i vrlo toplo vrijeme.

ilustracija / 24sata.info

Krajem tekuće i sredinom naredne sedmice na području centralne i istočne Bosne moguća je kratkotrajna nestabilnost u vidu poslijepodnevnih pljuskova.

Temperature zraka u prognoziranom periodu bit će primjerene ljetnim vrijednostima. Jutarnje u Bosni će se kretati od 13 do 18, a najviše dnevne od 30 do 35 stepeni. U Hercegovini će biti još toplije s jutarnjim temperaturama od 15 do 20 stepena i najvišim dnevnim od 32 do 37 °C - saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U saopćenju se navodi da preliminarna analiza dostupnih podataka s meteoroloških stanica u Federaciji Bosne i Hercegovine ukazuje na klimatološku ocjenu jula: za temperaturu 'toplo', 'vrlo toplo', te 'ekstremno toplo' te za padavine - vrlo raznoliko od 'normalnog', 'vrlo sušnog' do 'vrlo kišovitog' u poređenju s klimatološkim periodom 1961.-1990.

Pritom je u nekim mjestima zabilježen manji nedostatak padavina u odnosu na uobičajene julske količine, primjera radi u Sanskom Mostu, dok je u Bugojnu ovo bio najkišovitiji juli u posljednjih 50-tak godina od kada postoje službena mjerenja.

Srednje mjesečne temperature zraka bile su u rasponu od 20,2°C u Bugojnu do 26,5°C u Mostaru, sa anomalijama između 1,0°C na Ivan-sedlu do 2,6 °C u Bihaću. Najveće pozitivno odstupanje zabilježeno je u prvoj i trećoj dekadi mjeseca, dok su anomalije u drugoj dekadi imale negativne vrijednosti. U Bihaću je treća dekada jula bila rekordno topla s odstupanjima od 4,9°C u poređenju s klimatološkim prosjekom 1961.-1990.

Izuzetno topli dani (dani sa srednjom temperaturom većom od dvije standardne devijacije) zabilježeni su na svim meteorološkim stanicama. Najviše ih je bilo u Bihaću (4), pri čemu su temperaturne anomalije iznosile od 7 do 9°C. Analiza srednjih temperatura zraka ukazuje na još jedan izuzetak, a to je da je srednja temperatura zraka za juli bila niža od junske što se baš ne dešava često, U Sarajevu u posljednjih 50-tak godina desilo se par puta, 2003, 1991, 1981, 1979, 1972. itd. – navodi se u saopćenju.

Količina padavina tokom jula bila je dosta neujednačena. Odstupanja ukupne sume padavina kretala su se od 34 posto u Sanskom Mostu, 182 posto u Bugojnu do 272 posto u Mostaru. U Tuzli je zabilježen rekordan broj dana s kišnim padavinama većim ili jednakim 1mm - saopćeno je iz FHMZ.

(FENA)