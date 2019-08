Ministar pravde BiH Josip Grubeša je izjavio novinarima da će vršilac dužnosti upravnika državnog zatvora u Vojkovićima biti imenovan čim se se steknu uvjeti za to.

- Uvjeti će biti stečeni danom objave u Službenom glasniku. Kada se odluka o početku rada državnog zatvora objavi u Službenom glasniku, isti dan će biti imenovan v.d. upravnik. Do tada ja razgovaram s potencijalnim kandidatima i bit će imenovana kompetentna osoba - rekao je Grubeša, ne želeći da govori o imenima potencijalnih kandidata.



Napomenuo je da je od prvog dana od kada je imenovan za ministara pravde predano radio na ovom pitanju.



- Potrošili smo veliki novac, ali se vidi u šta je novac potrošen - rekao je Grubeša, ističući da je bio uporan u rješavanju svih problema na koje su nailazili tokom izgradnje državnog zatvora.



Dodao je da će tako biti uporan i kada je riječ o imenovanju v.d. upravnika, s obzirom na to da je zakon njemu dao ovlasti da imenuje v.d. upravnika.



- On će biti imenovan čim se se steknu uvjeti za to, a uvjeti će biti stečeni danom objave odluke u Službenom glasniku - kazao je Grubeša.



Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva pravde, na sjednici 23. jula donijelo Odluku o utvrđivanju datuma početka rada Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine, koji počinje raditi 1. augusta 2019. godine.



Na ovaj način reducirat će se troškovi koje je država do sada izdvajala entitetima za plaćanje čuvanja zatvorenika te će se u narednom periodu pripremiti zatvor za prve zatvorenike.



Prethodno je donesena i Odluka o prestanku rada Jedinice za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, te Upravnog i Nadzornog odbora ovog zavoda.



