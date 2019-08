U Sarajevu je počelo uklanjanje šatorskog naselja koje je podignuto u Alipašinoj ulici prije početka protesta boraca kada su tražili donošenje boračkog zakona i registra boraca.

Približno dvije godine borci su proveli u "Kampu heroja" tražeći svoja prava. No, nakon što je usvojen Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, borci su na jučerašnjem sastanku odlučili zatvoriti ovo šatorsko naselje. Danas su počeli s uklanjanjem naselja, sutra će doći kamion za kontejnere i borci će otići svojim kućama.

Nazil Velić, predstavnik boraca u "Kampu heroja", rekao je da su oni ispoštovali svoje obećanje, a to je da će rasformirati šatorsko naselje nakon što Zakon bude objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH". No, to ne znači da su u potpunosti odustali od svojih zahtjeva, jer još čekaju da se riješi pitanje registra.

- Na jučerašnjem sastanku razgovarali smo i u vezi s tim. Sada ćemo samo reagirati na drugom polju. U narednim danima imat ćemo sastanak u Tuzli s ministrom. U ovom mjesecu, dok ne bude objavljen registar, obići ćemo sve kantone da nađemo rješenje kako bi bili zbrinuti i borci ispod 57 godina starosti - kazao nam je Velić.

