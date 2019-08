Islamska zajednica (IZ) u Bosni i Hercegovini (BiH), odnosno Medžlis Islamske zajednice Jajce je isključivi i jedini vlasnik Sultan Sulejmanove džamije u tom gradu, saopštila je Vakufska direkcija Islamska zajednica u BiH.

Foto: 24sata.info

Iz Vakufske direkcije IZ u BiH oglasili su se povodom saopćenja za javnost Biskupske konferencije, a u kojem je navedeno da se sa "zabrinutošću prati situacija u Jajcu o pravnom položaju" tog objekta.



"Islamska zajednica u BiH – Medžlis Islamske zajednice Jajce je isključivi i jedini vlasnik Sultan Sulejmanove džamije u Jajcu, a što jasno i precizno proizilazi iz gruntovnih i katastarskih podataka i evidencija, te je svako dužan da se uzdrži od povrede ovog neotuđivog prava, pa tako i Biskupska konferencija. Ovim vjerskim objektom, koji je ujedno proglašen i nacionalnim spomenikom, bespravno upravlja Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca koja neopravdano i neosnovano odbija njegovu predaju u posjed Islamskoj zajednici i time grubo krši njena osnovna ustavna, zakonska i vjerska prava. Postavljamo pitanje Agenciji na osnovu kojeg pravnog akta upravlja ovom imovinom. Upravljanje imovinom može biti samo legitimisano od strane vlasnika. Kao što smo naveli i pokazali Islamska zajednica je vlasnik i nije dala nikakav pravni osnov Agenciji da može upravljati Sultan Sulejmanovom džamijom u Jajcu", navodi se u saopćenju Vakufske direkcije Islamske zajednice u BH.



Podsjećaju da je pravo na imovinu zagarantirano Ustavom Bosne i Hercegovine, ali i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koja se direktno i prioritetno primjenjuje u bh. pravnom poretku.



"Članom 30. stav 2. Ustava IZ u BiH određeno je da 'Vakufska dobra su po svojoj naravi neotuđiva i imaju kategoriju trajnih dobara'. Sultan Sulejmanova džamija je vakuf, odnosno trajno dobro koje je u skladu sa normativnim aktima Islamske zajednice u BiH, prije svega Ustava IZ u BiH, neotuđivo i stavljeno van prometa. Jedan od osnovnih zadataka Vakufske direkcije je određeno članom 30. Statuta Vakufske direkcije a to je povrat okupiranih, uzurpiranih i na bilo koji drugi način oduzetih vakufa", navodi Vakufska direkcija.



Iz Direkcije podsjećaju da je Sultan Sulejmanova džamija vakuf i navodi da će ona, kao ustanova Islamske zajednice koja upravlja vakufskom imovinom, aktivno uključiti u sudski postupak i zajedno sa Medžlisom IZ Jajce raditi na zaštiti ovog vakufa.



"Prema pozitivnom zakonodavstvu BiH, prije svega prema članu 17. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH, vlasništvo je stvarno pravo, koje vlasniku daje ovlaštenje da slobodno i po svojoj volji stvar posjeduje, koristi i da njome raspolaže, a svakoga od toga prava da isključi u granicama određenim zakonom. Svako je dužan da se uzdržava od povrede prava vlasništva druge osobe. Agencija pa i svi drugi su dužni da se uzdržavaju od radnji kojima povređuju naše pravo vlasništva. Agencija je povrijedila naše pravo na slobodno upravljanje i posjedovanje imovine, te time krši zakonske propise BiH", navode iz Vakufske direkcije.



Stoga pozivaju Biskupsku konferenciju Bosne i Hercegovine i Agenciju za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca da u konkretnom slučaju poštuju ustavna, zakonska i vjerska prava Islamske zajednice i "da svojim radnjama i medijskim natpisima prestanu vršiti pritisak na rad suda".



"Svjesni smo da je ova džamija nacionalni spomenik i tu činjenicu ćemo uvijek uvažavati i poštovati, ali to nije prepreka da se brinemo o svojoj imovini, što je naše pravo, ali i obaveza. S tim u vezi, posljednji medijski natpisi i reakcije su, po svemu sudeći, nastojanje da se, u nedostatku pravnih i činjeničnih argumenata, izvrši pritisak na sud i javno mnijenje, a što se ne smije i ne može prihvatiti kao dozvoljeno pravno sredstvo. Islamska zajednica nema namjeru dizati tenzije (kao što to čine neki drugi), nego se stalno i permanentno zalaže za mirna rješenja i suživot baziran na uzajamnom poštovanju. U tom smislu, Islamska zajednica je prije nekoliko godina prihvatila prijedlog da se objekat Sultan Sulejmanove džamije renovira i pretvori u multimedijalni centar koji bi pokazao svu historijsku slojevitost i značaj ove građevine, ali to druge strane nisu prihvatile i bez ikakve potrebe nastavljaju da se koriste emocijama i subjektivnim tvrdnjama, a ne pravnim i činjeničnim argumentima", navodi se u saopćenju upućenom iz Vakufske direkcije IZ u BiH i dodaje:



"Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je bila prinuđena zatražiti predaju u posjed džamije Fethije nakon niza poteza i izjava političkih i crkvenih predstavnika u Jajcu, ali i na višim nivoima političke i crkvene vlasti koji su krenuli u pravcu preotimanja ovog značajnog objekta bosanske historije i njegovog svođenja samo na jedan period njegovog postojanja. Nije bila namjera Islamske zajednice da narušava dobre međureligijske odnose, naročito ne u jednoj sredini kakva je Jajce, nego su to učinili drugi svojim nepromišljenim i agresivnim izjavama i postupcima. Na kraju, nijedan objekat nije vrijedan narušenih međuljudskih odnosa i zato je najbolji izlaz iz čitave situacije da se slučaj prepusti nepristranoj sudskoj proceduri uz poštivanje važećih zakona i propisa kako bi se emocije smirile i pravda zadovoljila".





(24sata.info)