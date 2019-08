Okupljanjem na Karlovom mostu, kojeg protjerani Fočaci nazivaju mostom stradanja, te bacanjem ruža u rijeku Drinu, u Foči je obilježena godišnjica stradanja oko 3.000 civila iz ovog grada i njegove okoline.

Šefik Džaferović / 24sata.info

Dan sjećanja na sve fočanske šehide organizovalo je Udruženje žrtava rata "Foča 92-95“, a prognanicima i povratnicima u Foču priključile su se i članice Pokreta majki enklava Srebrenica i Žepa i drugih udruženja, predstavnici Islamske zajednice u BiH, Vlade BPK-a Goražde, a skupu je prisustvovao i član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović.



"Ovaj most je kao što znamo kroz historiju most sa kojeg se nisu vraćali Bošnjaci. Sa ovog mosta je odvedeno na hiljade naših ljudi iz zloglasnog KPD Foča. Danas smo tu da pokušamo dokazati da je u Foči ipak bio genocid, nepresuđeni genocid. Na žalost, to nije dokazano pred Haškim tribunalom i ostalim sudovima, a očiti dokazi su masovni progoni, 3.000 ubijenih Bošnjaka, na stotine silovanih žena, djevojaka i djevojčica, uništenje svih bogomolja, paljenje bošnjačke imovine ... sve što je podsjećalo na Bošnjačku kulturu je zatrto“, rekla je predsjednica Udruženje porodica žrtava "Foča 92-95" Halida Konjo - Uzunović.



Na ogradi željeznog mosta preko rijeke Drine postavljen je pano sa imenima 627 građana Foč za kojima se još traga. Među njima je i djed Elvisa Čauševića, Mehmed Ćerimagić iz sela Trošanj.



"Te 1992. godine odveden je. Ovdje imamo izjavu od 6. jula 1992. kada je uhapšen i odveden. Nikad za njega ništa saznali nismo. U ovoj izjavi piše „odnos prema meni je bio korektan“. U kom smislu korektan kad ga nema, tražimo ga. Molim sve ljude, sve dobre ljude koji nešto znaju, da nam se jave, da ga makar sahranimo, da znamo gdje su mu kosti“, poručio je Čaušević.



Udruženju porodica žrtava u Foči se još uvijek ne dozvoljava ni postavljanje spomen ploče na nekom od brojnih stratišta ili pored nekog od dvadesetak logora, uprkos naporima predstavnika Bošnjaka u Skupštini opštine.



"Postoje definitivno ljudi u institucijama vlasti i među građanima, koji žele da zajedno uložimo napore, da gradimo život u ovoj lokalnoj zajednici. Naravno, postoje i oni koji nisu u poziciji da rasčiste sami sa sobom, a da ne pričam o tome da pruže ruku izvinjenja i da ulože napor da suživot u ovom gradu počne definitivno da se odvija, što je naravno želja svih normalnih ljudi“, tvrdi Izet Spahić, predsjednik SO Foča.



Član Predsjedništva BIH Šefik Džaferović, podsjetio je da je Foča opština u kojoj je najviše žena ubijeno i silovano tokom agresije na BiH, a sistemsko silovanje bilo je dio ukupnog zločinačkog poduhvata.



"Po svim mjerilima ovdje u Foči je izvršen genocid. Oko 22.000 Bošnjaka je protjerano, ubijeno, silovano i izgubio im se svaki trag sa područja gdje su vijekovima živjeli kao svoji na svome. Od toga 3000 je ubijeno, ogroman broj, na žalost još neutvrđen, silovanih žena ... kako to nazvati nego genocidom“, rekao je Džaferović, te dodao da međunarodne i domaće institucije pravde da zločine u Foči nazovu pravim imenom.



On je poručio da Tužilaštvo i pravosuđe BiH nisu procesuirali odgovorne, ali i da zločin ne zastarjeva i da se od pravde neće odustati sve dok i posljednji zločinac ne bude kažnjen.



"Prenosićemo ovo i našim budućim generacijama. Pozivam pravosuđe BiH da, umjesto što se bavi nekim sumnjivim procesima na tragu politike izjednačavanja agresora i žrtve, da se bave masovnim zločinima evo ovdje u Foči. A na žalost, puno je foča u Bosni i Hercegovini. Vi znate da sam ja, uočivši ovu pojavu, inicirao da se u BiH napravi Centar za istinu i pravdu. Radim sa Institutom za genocid i ratne zločine, koji djeluje pri Univerzitetu u Sarajevu i taj institut će raditi taj posao. On će biti podrška pravosudnim institucijama, policijskim agencijama, kojima je inače to zadatak da rad kao svoj posao. Ja ih pozivam da počnu da rade taj posao jer praktično su sve pripreme za tako nešto završene", naglasio je Džaferović.



Nakon spuštanja ruža u Drinu, u kompleksu Aladža džamije organizovana je promocija knjige "Foča u 16. Stoljeću“, autora Muamera Hodžića, a potom su u džamiji proučeni jasin i dova za sve ubijene Bošnjake iz ovog grada.



(AA)