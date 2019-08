Bosna i Hercegovina i njeni stanovnici suočavaju se s nizom problema, ali bitno je da društvo, naročito mladi djeluju prokativno i barem pokušaju nešto promijeniti, mišljenja je 23-godišnji Ismail Ćidić koji će na američkom univerzitetu Duke, jednom od najprestižnijih u svijetu, nastaviti master studij.

Foto: AA

Ćidić je završio Behram-begovu medresu u Tuzli kao učenik generacije, a iste godine (2015.) na državnom debatnom takmičenju, osvojio je nagradu za naboljeg govornika.



Ovaj mladi uspješni čovjek iz Bosne i Hercegovine, koji je bachelor političkih nauka na Internacionalom univerzitetu u Sarajevu (IUS), svoju zemlju je predstavljao na mnogim međunarodnim konferencijama širom svijeta (između ostalog i Svjetskom mirovnom samitu u Južnoj Koreji), na kojima je imao priliku govoriti o onome što se događalo u Bosni i Hercegovini i što se danas događa.



Ćidić je, pored Dukea, primljen i na prestižne univerzitete Sceinces Po u Parizu i School of Economics u Londonu. Mail da je primljen na prestižne univerzitete, kako kaže, bio je potvrda višegodišnjeg rada i truda.



Ipak, odlučio se za američki univerzitet na kojem namjerava svoj master studij dizajnirati tako da će se u okviru studija, kao i master rada baviti naučnom oblašću genocida iz perspektive međunarodnih odnosa, s posebnim težištem na presude Haškog tribunala za genocid i etničko čišćenje u Bosni i Hercegovini.



Njegov put ka univerzitetu Duke podržala je i Islamska zajednica u BiH, na čelu s reisu-l-ulemom Huseinom ef. Kavazovićem.





Najbitnije imati cilj



Ova mlada nada Bosne i Hercegovine, pred novu epizodu u svom životu i o svom putu do univerziteta Duke, planovima, ali i viđenju stanja u zemlji govorio je za Anadolu Agency (AA).



Kazao je kako je njegov prijem na Duke univerzitet potvrda kvalitetnog obrazovanja koje je dobijao na Behram-begovoj medresi u Tuzli i Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS), a potom je primljen na prestižni Duke univerzitet i još dva prestižna univerziteta u Evropi.



”To je jako zanimljiv put. Bilo je prepreka, bilo je uspona i padova, ali najbitnije je da je rezultat na kraju tu. Najbitnije je da čovjek ima cilj. Kada čovjek ima cilj, onda zna ka čemu ide i za što se vrijedi boriti. To je ono što je mene stalno motivisalo, naravno uz podršku porodice, prijatelja i profesora i onda rezultat neminovno dođe. Prepreke su sastavni dio svakog puta, uključujući ovog. Ja se nisam mnogo na to obazirao, nastojao sam naučiti iz toga i ići dalje“, rekao je Ćidić.



Ima namjeru, tokom master studija na Duke univerzitetu, detaljnije se baviti, temama koje su vezane za BiH, a kako kaže, u cilju ”pravljenja dodatnog glasa BiH u svijetu, a u vremenima kada je on nedovoljno zastupljen, moramo ga pojačati”.



Smatra da je od izuzetne važnosti na najbolji mogući način predstavljati Bosnu i Hercegovinu, gdje god se nalazili.



”Naša priča ne smije ostati neispričana, mi je moramo pričati. Uključujući od običnog studenta koji ide na studentsku razmjenu, studentsku konferenciju bilo gdje, pa do izabranih političara, diplomata koji su plaćeni za taj posao. U nedostatku kompetencija i aktivnosti izabranih političara i diplomata, vraća se odgovornost na nas. Mi onda moramo raditi na što bolje zastupljenom glasu Bosne i Hercegovine u svijetu“, rekao je Ćidić.



Prisjetio se i Svjetskog mirovnog samita u Južnoj Koreji, na kojem je učestvovao dva puta, a tokom kojeg je želio širem auditorijumu objasniti važnost izučavanja prošlosti u BiH kako bismo shvatili do kojih granica nas može dovesti mržnja i kako bismo edukovali nove generacije šta to znači, kako se nešto slično ne bi ponovilo.



Dio njegovih planova za budućnost, naročito nakon završetka studija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) jeste povratak u Bosnu i Hercegovinu.



”Ja osjećam odgovornost prema ovoj državi i historija nas obavezuje da je pomažemo. Nakon što završim master studije, planiram se vratiti, planiram doprinijeti ovoj zajednici, nastojati u međuvremenu dobiti dodatna znanja i vještine. Ne namjeravam biti karijerni političar, u smislu da ovisim od politike. Želim skupiti dovoljno znanja i vještina kako bih se maksimalno izgradio u realnom sektoru i na takav način pomogao BiH, a i sa strane šta god da se uradi je bonus“, rekao je Ćidić.



U nekom narednom periodu, ukoliko se ukaže prilika u politici, razmotrit će mogućnosti za koje vjeruje da će doprinijeti napretku ove zemlje.



Vjeruje u nove generacije mladih ljudi i poznaje izuzetne mlade ljude u BiH i šire, za koje kaže da su veoma obrazovani.



”Kada dođe ta smjena generacija, nesumnjivo da će biti i bolja BiH i naše društvo, na kraju krajeva, ono je definitivno bolje obrazovano“, smatra Ćidić.



Dodao je kako mnogi ljudi u BiH nisu imali priliku za sistematsko stipendiranje najboljih studenata za studije u inostranstvu. Nada se da će primjer Islamske zajednice u BiH, koja je Ćidiću dodijelila prestižnu stipendiju i, između ostalog, omogućila mu studij na Duke univerzitetu, potaći širu društvenu i političku zbilju da se napravi zajednički model kako bi najbolji studenti imali mogućnost nastavka školovanja na prestižnim univerzitetima.





Neophodan kontinuirani rad



Ćidić je ujedno i predsjednik organizacije Bosnian Advocacy Center, osnovane 2018., a koja se bavi zastupanjem bh. interesa u međunarodnim medijima, stranim vladama i međunarodnim organizacijama. To rade jer žele dobiti nova prijateljstva i savezništva za Bosnu i Hercegovinu i ojačati postojeća, u trenucima kada zemlja treba prijatelje i saveznike.



”Želimo vidjeti bolju BiH nego što ona sada jeste i eventualno je pripremiti za neke nemile događaje koji bi mogli slijediti. Mi moramo biti svjesni tih opasnosti. U toj organizaciji su fenomenalni mladi ljudi, budućnost BiH. Mi smo se okupili na jedno mjesto i želimo lobirati za naše interese i našu poruku prenijeti ljudima vani“, rekao je Ćidić.



Dodao je kako žele utjecati na narativ o BiH te se susretati sa stranim zvaničnicima i donosiocima odluka.



Vjeruju da sve što urade je bonus, a nadaju se da će za pet ili deset godina imati stalna predstavništva u najvažnijim političkim centrima u svijetu.



Mladima je poručio da se vrijedi boriti, truditi i obrazovati.



“Put do rezultata nije lagan i nema instant rezultata. Kontinuirano se radi na tome. Razumijem kolege koje napuštaju BiH. Smatram da svako ima svoju priču i nemam pravo nikog osuđivati, ali lično smatram i da mi, kao mladi ljudi, imamo odgovornost barem pokušati nešto uraditi ovdje. Jednom, dva, pet, deset puta... Obavezuje nas to naša historija. Obavezuju nas buduće generacije“, rekao je Ćidić.





Od izuzetne važnosti ostati uključen u dešavanja



Svjestan je da je teško biti optimističan, uzimavši u obzir brojne probleme s kojima se država i društvo suočavaju. Ipak, on jeste optimističan.



”Vjerujem da slijede bolja vremena uz fenomenalne mlade ljude koji su u našim generacijama, a i obaveza nam je da ostavimo bolju BiH nego što ona danas jeste, za buduće naraštaje”, rekao je Ćidić.



Smatra da je obrazovanje prvi korak u značajnim promjenama i da protesti kao izražavanje političke ili bilo kakve druge volje su jedan od mehanizama, koji ne mora biti nužno najbolji.



”Najbitnije je raditi kod sebe, osnaživati se, ali svakako ostati zainteresovan za šire društveno-političko zbivanje. Ne možemo se isključiti iz toga. Na kraju krajeva, to je ono što nam kreira život. Ako se mi ne budemo interesovali za te teme, onda ostajemo isključeni iz tog konteksta. Od izuzetne važnosti je da budemo proaktivni“, rekao je Ćidić.



Zaključuje kako je za cijelo društvo, bez obzira na njihovu struku i interesovanje, izuzetno važno pratiti dešavanja u zemlji i svijetu, jer barem tako mogu sutra znati za koga glasati i kojem pravcu ići.



”Treba nam više te proaktivnosti, zainteresovanosti. Ali opet, razumijem ljude koji odavde idu. Dosta je nepravde, nepotizma, korupcije. Ali vraćam se na poruku – Treba barem pokušati“, smatra Ćidić.



Vjeruje kako društvo mora biti uključeno u sve društvene tokove.



”Ne kažem da student elektrotehnike treba isto poznavati političku situaciju kao student političkih nauka. U svakom slučaju, može pratiti vijesti i interesovati se. To je nešto što nas neminovno okružuje. Sutra, ćemo imati priliku da glasamo za nekoga, a ne možemo izabrati najbolje kandidate ukoliko nismo upoznati s onim za što se oni zalažu“, rekao je Ćidić.



Vjeruje kako ne možemo kriviti političke predstavnike za loše rezultate, ukoliko i sami nismo zainteresovani za ono što oni rade.



“Potrebno je da korigujemo njihov rad, da utičemo na njihov rad, i na kraju krajeva, ukoliko to ne rade na najbolji mogući način da ih kaznimo“, rekao je Ćidić koji je ukazao na važnost izlaska na izbore jer je to jedan od načina na koje se mnoge stvari mogu promijeniti.





