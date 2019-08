Novih šest čisto električnih vozila i šest AC punionica za električna vozila u vlasništvu Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, predstavljeno je danas u Sarajevu u okviru projekta "Elektromobilnost u EPBiH".

Foto: FENA

Osim u Sarajevu punionice, koje su javne i besplatne, instalirane su uz objekte elektrodistributivnih podružnica u Bihaću, Goraždu, Mostaru, Travniku, Tuzli i Zenici.



Rukovodilac Stručnog tima za elektromobilnost u EPBiH Suada Penava kazala je da taj projekt uključuje tri vrste aktivnosti, nabavku vozila i izgradnju punionica za potrebe tog preduzeća, zatim izgradnju punioca sa partnerima na javnim površinama te predstavljanje koncepta elektromobilnosti i ukazivanje na njegove prednosti.



Pojasnila je da su im za izgradnju punionica na javnim površinama potrebni partneri kao što su lokalne zajednice ili preduzeća, a da projekt predstavljanja koncepta elektromobilnost provode sa Udruženjem za mobilnost pri Privrednoj komori Federacije BiH kako bi inicirali uređenje te oblasti i približili ga široj javnosti.



Zamjenik rukovodioca Stručnog tima za elektromobilnost u EPBiH Adnan Bosović kazao je da su nabavljena vozila marke 'vw up' te da su to čisto električna vozila, kojih u BiH ima vrlo malo, za razliku od hibrida koji se ne mogu puniti iz elektroenergetske mreže, kojih ima mnogo.



Sve aktivnosti koje to preduzeće provodi dokaz su, kako Bosović tvrdi, da je EPBiH lider u sektoru elektromobilnosti u BiH.





(FENA)