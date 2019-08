Direktor Granične policije BiH Zoran Galić upozorio je da ova agencija ne može sama da štiti granicu BiH i da nedostaje oko 1.000 službenika, ali da su od početka godine u saradnji sa drugim policijskim agencijama uspjeli da spriječe ulazak više od 7.000 ilegalnih prelazaka.

Zoran Galić / 24sata.info

Galić je istakao da ne mogu da se samostalno nose sa migrantskom krizom, jer nadležne institucije godinama zatvaraju oči pred činjenicom da nedostaje oko 1.000 službenika.



"Granična policija BiH s postojećim materijalno-tehničkim kapacitetima i trenutnim brojem službenika neće moći samostalno da odgovori na složeno stanje na granici", rekao je Galić za "Dnevni avaz".



Prema njegovim riječima, u rješavanje migrantske krize u BiH treba da se aktivnije uključe ne samo domaće, nego i međunarodne nadležne institucije i agencije, od kojih se očekuje i materijalna i finansijska pomoć.



Galić je precizirao da, osim graničnih policajaca, granicu BiH čuva i 15 službenika Agencije za istrage i zaštitu BiH, 28 pripadnika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH i 84 službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.



On je dodao da se kontrola granice vrši na 83 međunarodna granična prelaza.



Galić je poručio da ovoj agenciji nedostaje oprema za praćenje u dnevnim i noćnim uslovima, različite vrste senzora i radarskih sistema za otkrivanje ilegalnih prelaza, dronovi, specijalna vozila, mobilna oprema za pristup bazama podataka s ciljem identifikacije migranata u graničnom pojasu i drugo.



"Pripadnici Granične policije BiH u saradnji sa službenicima drugih policijskih agencija od početka godine do danas spriječili su više od 7.000 ilegalnih prelazaka državljana visokog migracionog rizika", naveo je Galić.



On je naglasio da je među ilegalnim mgrantima najveći procenat ekonomskih, a prema državljanstvima najviše je Pakistanaca, Iračana, Sirijaca, Iranaca i Avganistanaca.



Galić je naveo da Granična policija BiH raspolaže sa 2.051 službenikom, a susjedna Hrvatska ima oko 6.000 graničnih policajaca, s tim da zemlje EU imaju daleko bolju i kvaliteniju opremu od one koja se koristi u BiH.





