Potpredsjednik bh. entiteta RS Ramiz Salkić istakao je da je Bosna i Hercegovina opstala i opstat će uprkos svim izazovima.

Ramiz Salkić / 24sata.info

On je sinoć prisustvovao otvaranju Kulturno-vjerske manifestacije "500 godina tekije u Konjević-Polju“, koja će trajati do 4. augusta ove godine.



Organizatori manifestacije su Muftijstvo tuzlansko i Medžlis Islamske zajednice Bratunac, a u njenoj organizaciji učestvuju i Institut za društvena i religijska istraživanja i Behram-begova medresa u Tuzli.



Na otvaranju, koje je upriličeno uz prigodan kulturni i vjerski program i nastup horova, Salkić je kazao da ta manifestacija svjedoči o dubini bošnjačkih korijena na ovim prostorima.



-Ona svjedoči o našem nacionalnom, kulturnom i vjerskom identitetu. Mi smo narod sa hiljadugodišnjom historijom i tradicijom. Ova manifestacija je kruna našeg rada nakon obnavljanja života Bošnjaka u Bratuncu, koji je započeo poslije okončanja agresije na našu domovinu i nakon počinjenog genocida nad našim narodom u ovom dijelu domovine Bosne i Hercegovine – istakao je Salkić.



Dodao je da ova manifestacija mora biti još masovnija.



-Učinit ćemo sve da ova manifestacija bude masovnija u narednim godinama, te da se obogati drugim kulturnim, vjerskim, ali i drugim sadržajima. Želimo da poručimo da ćemo nastaviti njegovati našu kulturu i naš identitet na ovim prostorima, te da ćemo sačuvati naše običaje i našu tradiciju. Ovo je i naš grad i naša domovina. Očekujemo da zajedno s našim komšijama gradimo naš grad i našu domovinu Bosnu i Hercegovinu – istakao je Salkić, saopćeno je iz kabineta entitetskog predsjednika.



BiH je, dodao je, opstala i pored svih izazova.



-Ova manifestacija također pokazuje da će dugo živjeti i trajati sve ono što se uradi sa iskrenim nijetom i zarad dobra. U proteklih 500 godina različiti vjetrovi su puhali Bosnom i Hercegovinom. Različiti osvajači su prolazili našom domovinom. Ali, naša domovina je, uprkos svemu, opstala, naš narod je opstao, naša kultura i tradicija su opstale. Jer, kako je jednom kazao naš rahmetli predsjednik 'Bosnom nikada niko nije uspio da vlada, uvijek mu se to samo činilo'. To je poruka svima onima u budućnosti, koji se odluče da pokušaju da nanose zlo ovoj zemlji i ovom narodu, koji živi u našoj domovini Bosni i Hercegovini - kazao je između ostaloga u svom obraćanju Salkić.



Tokom sinošnjeg programa govorili su i Sead ef. Seljubac, izaslanik muftije tuzlanskog i Elvir ef. Hodžić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Bratunac.



Danas, drugog dana manifestacije na platou iza osnovne škole u Konjević-Polju, bit će upriličena smotra konjanika i defile svih učenika prema tekiji Hamza-dede Orlovića. U večernjim satima, nakon akšam namaza, u tekiji će biti upriličen vjerski program uz ders, zikr i ilahije.



U nedjelju, 4. augusta, trećeg dana manifestacije, na platou kod tekije u Konjević-Polju, bit će održan vjerski program uz učenje mevluda i izvođenje ilahija, te obraćanje gostiju.





(FENA)