Priopćenje Ante Đapića i njegove stranke Desno o posljednjim istupima Bošnjaka na račun hrvatske predsjednice prenosimo u cijelosti:

Foto: 24sata.info

Bošnjacima treba konačno reći – Hoćete mir i savezništvo, dobro došli, hoćete rat, imat ćete ga!

Izjava predsjednice republike Kolinde Grabar Kitarović da je sazrelo vrijeme za preispitivanje hrvatske državne politike prema BiH je zakašnjela, ali iznimno bitna i otrežnjujuća za Hrvatsku. Vrijeme je prestati se iščuđavati nad višegodišnjim izrazito neprijateljskim postupcima bošnjačkog rukovodstva u BiH. Vrijeme je činjenicama pogledati u oči i prestati u sebi i kod sebe tražiti krivnju za sva zla u odnosima hrvatskog i bošnjačkog naroda, polazeći od činjenice da su Bošnjaci žrtva, a svi ostali krvnici, jer je hrvatski narod u BiH pretrpio daleko više štete i zla od bošnjačkih politika nego od srpskih, koje nikome nisu upitne. Danas je hrvatski narod izložen sve snažnijoj bošnjačkoj agresiji i neprijateljstvu i tome se mora usprotiviti, to zaustaviti i agresivnu bošnjačku politiku podučiti da su im ispružene šape opasno blizu vatri koja će ih opeći, pa i potpuno sagorjeti ako se ne povuku u svoje krilo. Takvu poruku ne smije niti može poslati hrvatsko političko rukovodstvo u BiH, to je imperativ Republike Hrvatske.

To je državna politika, a ne politika prihvaćanja nametnute krivnje. Ta samonametnuta mazohistička krivnja ucjepljenja polustoljetnim srpskim svakodnevnim ispiranjem mozga hrvatskog naroda, postala je razarajuća zaprjeka za uspostavljanje razumskih politika hrvatske države. Hrvatska odmah treba prestati slati poruke bošnjačkom rukovodstvu o našim zaslugama za spašavanje i ovakve strukture BiH, za spašavanje Bihaća, za golemu humanitarnu, vojnu i svaku drugu pomoć. Bošnjačko rukovodstvo sve to zna, ali kako je i tijekom rata imalo islamističku i vrlo agresivnu figu u džepu, ima ju i danas, pa je odgovorno i razumno Bošnjake i njihove politike početi gledati u ovome trenutku kao izraziti problem hrvatskim interesima i prema tom problemu se započeti ponašati racionalno i hladno bez romantičarskih vizija od nazad dva stoljeća. Ponavljanjem tih činjenica, koje Bošnjaci ne prihvaćaju i izokreću na najbizarniji način u svakodnevnoj politici, umjesto snage i moći, hrvatska država šalje poruku nemoći, pokušavajući molećivo dozvati pameti i obrazu sve bezobraznijeg nasrtljivca. S nasrtljivcima vrijedi samo argument moći.

Republici Hrvatskoj ovakva BiH ne može biti prijatelj, partner, niti suradnik. BiH su tri naroda i Republika Hrvatska mora imati samo jednu polazišnu politiku i to prema zaštiti i obrani interesa hrvatskog naroda, a na temelju toga definirati odnose i odgovarajuće politike prema Srbima i Bošnjacima. Mi u DESNO znamo da se hrvatska strateška pozicija razgraničenja utjecaja s političkim srpstvom mora nastojati uspostaviti na Drini, kao i razgraničenje strateških interesa sa sve zloćudnijim i agresivnijim panislamizmom. Da bi se to postiglo nužno je po svaku cijenu obraniti sadašnje stečene životne prostore i ljudski potencijal hrvatskog naroda u BiH, a to nije moguće bez uspostave hrvatske republike. Niti je bilo kakva državna zajednica BiH u današnjim granicama moguća na stabilnim temeljima bez uspostave tri republike tri suverena naroda. To mora biti hrvatsko polazište u svim razgovorima o BiH, a stav da će Hrvatska braniti s punim međunarodnim pravom suvereni status Hrvata u BiH mora prepoznavati i uvažavati svaki naš partner.

Republika Hrvatska mora prestati ponavljati uz status Hrvata pojam “konstitutivnost”, a utemeljiti svoju politiku na bezuvjetnom pojmu i sadržaju “suverenost” uz hrvatski narod u BiH. Suveren narod je obilježen teritorijem, stanovništvom i svojom vlašću, a tek kad ta tri elementa postoje može se razgovarati o konstitutivnosti tri naroda u eventualnoj zajedničkoj konstituciji. Inače je konstitutivnost koja nije nastala na suverenoj volji okov oko vrata.

Hrvatska se mora odmah prestati ponašati kao jedina zainteresirana strana za održanje BiH u današnjim granicama, iako je to nesumnjivo naš interes. Postoji puno načina za obranu svojih interesa, valja ih osmisliti i ustrajno provoditi, a ne isticanjem svoga interesa davati prvenstveno bošnjačkim politikama prostor za sve agresivnije i neprijateljsko ponašanje sa sve bezobraznijim zahtjevima, od kojih je najopasniji bošnjačko polazište da su samo i jedino oni ekskluzivni zastupnici BiH, što je uz sve ostale opasnosti i dovelo do legalizirane međunarodne činjenice da se Erdogana i Tursku promiče kao ovlaštenog skrbnika po “amanetu” Alije Izetbegovića, a s druge strane Republici Hrvatskoj kojoj su Hrvati u BiH životni i prirodni interes i obveza, upozorava se besramno na “nemiješanje” u “unutarnje”stvari BiH. Republika Hrvatska se sve dok se ne uspostavi održiva državna zajednica s trajnim suverenim statusom hrvatskog naroda u BiH mora s potpunom nadležnošću “miješati” u probleme uspostavljanja takve BiH. To nije stvar o kojoj će odlučivati bošnjačko rukovodstvo, nego pitanje u isključivoj nadležnosti hrvatskog naroda i Republike Hrvatske.

BiH je ovakva opasan eksperiment i mi moramo iz toga eksperimentiranja izvući, a nakon toga svim raspoloživim sredstvima i metodama, koje stoje državama na raspolaganju, obraniti svoj narod, svoju zemlju i svoju budućnost.

Rješenja su u Zagrebu, a Bošnjacima se mora poslati jasna poruka, bez pukotina i slabosti, da će morati započeti uvažavati činjenice, prestati ugrožavati Hrvate u BiH, jer to je nulta točka hrvatskog nacionalnog interesa, koja će se braniti i obraniti razgovorima, suradnjom, savezništvom, neprijateljstvom a ako treba i ratom. Bošnjaci, a pogotovo naši saveznici, zatim države okruženja moraju ne samo znati, nego i biti sigurne da će Republika Hrvatska žestoko i pobjednički reagirati na svaku opciju koju žele Bošnjaci, a ne ostajati pognute glave kad bošnjački lider Izetbegović u sred Zagreba na državnoj televiziji prijeti ratom.

Takva poniženja i gubitničke poruke svome narodu Republika Hrvatska više nikada ne smije dopustiti niti priuštiti.

Danas je BiH tempirana bomba, određena islamističkom političkom paradigmom Alije Izetbegovića i srpskim zločinačkim rukopisom iz rata, a ta bomba se neće deaktivirati zatvarajući oči pred njom.

Bez obzira što je točno rekla predsjednica Republike u razgovoru s izraelskim Predsjednikom, i Izrael, i SAD, i sve ozbiljne europske države, kao i svaki razuman Hrvat znaju da je BiH opasno nestabilna tvorevina, te da je u bošnjačkom dijelu politika i pod bošnjačkom izravnom nadležnošću utjecaj najradikalnijih islamističkih skupina postao izrazito opasan i zabrinjavajući. Iako to može biti i jest problem šireg međunarodnog značaja, to prije svega ugrožava hrvatski narod i Republiku Hrvatsku, koja mora imati odgovor i biti u svakom trenutku spremna na uništenje izvorišta te ugroze. O tome pravu nema razgovora ni s kim tko ne uviđa realnost i stvarno stanje, na tome bezuvjetnom pravu se moraju testirati naša savezništva.

Zato valja snažno poduprijeti poruku Predsjednice o redefiniranju državne politike prema BiH, jer to odavno nije pitanje izbora, nego pitanje opstanka hrvatskog naroda i naše državnosti u cjelini.

(24sata.info)