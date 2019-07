Pokušavate li napadima na BiH sakriti prljave balkanske energetske dogovore za koje lobirate?

Foto: 24sata.info

Prateći uopće činjenicu da Vas je izraelski predsjednik odlučio ugostiti u Izraelu, ne znam jesam li osjećao veće gađenje ili sram, zbog činjenice da Vas predstavnik naroda kojem je pripadao i moj djed ubijen kao žrtva Šoaha u Drugom svjetskom ratu, a ubili su ga hrvatski fašisti, čiji su nasljednici bili Vaši koalicijski partneri u dolasku na vlast, konkretno na dužnost predsjednice Republike Hrvatske, uopće prima na razgovor kao relevantnog sugovornika.

Naime, svatko tko poštuje žrtve Holokausta, pa tako i izraelski predsjednik, trebao bi biti upoznat s Vašim fašistoidnim stavovima i Vašom proustaškom političkom bazom kao pozadinom Vašeg predsjedničkog mandata i svaki bi Židov na svijetu za Vas u najpristojnijoj verziji trebao imati samo jedno – čvrsto i glasno zalupljena vrata pred Vašim proustaškim nosom! Dakle, ne znam za koga je Vaš izraelski incident veća sramota, za Vas (koja ionako ne raspoznajete ni funkcionalnu, niti principijelnu razliku između dupeta i obraza), al ii za izraelskog predsjednika (koji primanjem Vas pljuje po članovima naših obitelji koje su Vaši istomišljenici poubijeli u Holokaustu stvarajući time tehničke preduvjete za etnički što čišću endehaziju, koju se danas od milja naziva Republikom Hrvatskom.

Osobno, kao unuk žrtve Holokausta, upisane kako u službenim evidencijama Jugoslavije, tako i u podacima Jevrejskog historijskog muzeja u Beogradu, ali i Centra Yad Vashem u Jeruzalemu, smatram kako je bilo kakvo primanje Vas u Izraelu pljuska žrtvama Šoaha, jer Vaši stavovi, politika, mandate, Vi kao osoba i predstavnica jedne neofašistoidne politike na Balkanu zaslužujete samo prijezir, nas kojima su upravo Vaši politički prethodnici, čiji su politički pravni sljednici Vaši politički, koalicijski partneri, poubijali članove obitelji u ime i za račun nezavisne Hrvatske.

Da skratimo priču, Vi jeste negator Holokausta, Vi jeste politički reanimator i revitalizator neoendehazije, ma kako i ma koliko Vaši piarovci to zamaskiravali. Septička jama sakrivena ružama, još je uvijek septička jama, a smrad njenog sadržaja daleko nadsmrađuje miris bilo koje ruže. Baš kao što smo Vas 3. maja 2016. godine na Međunarodni dan slobode medija istjerali iz Novinarskog doma, kao osobu koja je najviši politički pokrovitelj govora mržnje, neofašizma i napada na novinare u Hrvatskoj, tako ste trebali biti istjerani iz Izraela. Danas sam ponosniji nego ikad što Vam tada u Novinarskom domu nisam dao da govorite, jer time nisam spriječavao ičiju slobodu govora, nego sam simbolički pokazao da moramo prekinuti krgu i jezik zla kojim Vi govorite i napstupate. Tko zna što biste i tada u Novinarskom domu verbalno izvaljivali da Vas kojim slučajem nismo izbacili iz prostora u kojeg nikako i ni po čemu ne pripadate?!

Jedno je, pak, sigurno. Svi oni koji Vaš ispad u Izraelu smatraju “lupanjem”, “bubetanjem”, “incidentom”, ili na bilo koji način smatraju kako eto lupetanjem pokazujete da ne znate što pričate, naprosto nisu u pravu. Jer, ma kakav dojam Vi ostavljali, niste budala. Vrlo dobro i proračunato znate točno gdje ćete, kada i što “bubnuti” i koju ćete dimnu bombu baciti u kojoj prilici da zadimite vidik od nečega što u određenom trenutku želite sakriti ili prikriti od očiju i ušiju javnosti, ili Vama toliko omraženih i nepodobnih novinara, koji se drznu kritizirati Vama voljenu i omiljenu Hrvatsku.

Posjedujete jednu prevarantsku, iskonsku, primitivnu lukavost, koja naravno nije vrlina, nego osobina ljudi koji ukoliko su u bilo kakvoj poziciji moći jesu – vrlo opasni.

Ozbiljno opasni. Opasniji od psihopata koji pobjegnu na slobodu iz mentalnih i psihijatrijskih ustanova. Vi ste, susjeda (nazivam Vas susjedom jer od svih titula kojima se kitite, a koje naprosto nemam nikakvu moralnu, etičku i ljudsku obvezu priznavati, uvažavati i poštivati, tehnički mi doista jeste susjeda pa mi je to jedino prihvatljivo od svih naziva kojima bih Vas mogao nazivati, uz one u čijem me korištenju ipak ograničava kućni odgoj, dobar ukus i osobni maniri) opasna osoba. Opasna osoba, vrlo opasnih namjera i nakana, kao što to vidimo i pratima od jednog do drugog Vašeg javnog istupa i Vaših postupaka tijekom mandata koji se eto primiče kraju.

Samo je pitanje, što ste ovaj put pokušali sakriti bacanjem anti-BiH dimne bombe u Izraelu?!

Skrivate li sadržaj Vaših tajnih dogovora s Aleksandrom Vučićem, Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem oko kontrole balkanskih plinskih interesa preko Bosne i Hercegovine?

Skrivate li plan za koji lobirate iza kulisa već neko vrijeme, po kojem bi Zagreb i Beograd, odnosno private tvrtke čiji ste interesni lobist zlouporabom javne funkcije, kontrolirali dovod i cijenu plina u Bosnu i Hercegovinu?

Skrivate li to detalje plinskih ugovora koje ste izlobirali, a na temelju kojih su sklopljeni i tajni ugovori kojima Čermak dovlači plin za Dodikovu vlast i rafineriju Brod, i ugovori kojima je taj plinski biznis mimo transparentne javne procedure povjeren upravo Čermaku?

Skrivate li strategije plinskih interesa preko Bosne i Hercegovine u koje je kao strateški igrač umiješano Prvo plinarsko društvo Zagreb, skraćeno PPD? Odnosno, skrivate li Vašu tajnu vezu i interese koje imate s PPD-om?

Skrivate li sa svoje javne funkcije i način na koji godišnje iz Hrvatske odlazi oko dvije milijarde kuna za tobožnju “pomoć Hrvatima u BiH”, a koja završava u privatnim firmama in a privatnim računima što HDZ-a BiH, što Dragana Čovića i političara s kojima se redovito što javno što tajno sastajete u Bosni i Hercegovini i izvan te susjedne države?

Skrivate li svojom anti-BiH kampanjom, koja će očito biti dio Vaše kandidacijske kampanje, i to da se novac koji iz Hrvatske odlazi za Hrvate u BiH, troši nenamjenski, dok Hrvati u bolnici koja je financirana iz Državnog proračuna Hrvatske, onoj u Novoj Biloj, plaćaju račune kao da su došli na private preglede?

Skrivate li tajne interese kojima ste visoki politički pokrovitelj, a koji uključuju poslovne interese kompanija koje vode i osobno Ivana Čermaka i Vanje Špiljka?

Skrivate li interese koje u regiji već duže godina navodno imate s Vanjom Špiljkom i njegovom energetskom kompanijom?

Skrivate li anti-BiH kampanjom skrivene lobističke, financijske, ekonomske i energetske interese iza izgradnje LNG terminal na otoku Krku?

Vidite, susjeda, treba zapravo samo postaviti stvari na svoje mjesto i postaviti Vam prava pitanja, a čujem upravo ste slična pitanja zabranili načelnicima općina prilikom Vašeg nedavnog posjeta Krku, kad je načelnici Omišlja praktički bilo naređeno da Vas ne smije niti pitati niti s Vama pokušati razgovarati o plinskim interesima i LNG terminalu na Krku.

Skrivate li pokušajem stvaranja anti-BiH histerije, interese za koje lobirate, a koje ostvarujete preko svojih interesa u PPD-u, al ii Vaših pomoćnika kao što su Dragan Čović i Milijan Brkić, strategiju porema kojoj će se onemogućiti izgradnja plinske interkonekcije preko Novog Travnika i Zenice, kako bi upravo private firme bliske Vama mogle ostvarivati kroz duže vremensko razdoblje multimilijunske prihode od kontrole plina preko BiH?

Skrivate li, susjeda, i to da Vaši politički štićenici poput Čovića, HDZ-a i njihovih satelita, ciljano odgađaju izgradnju autoputa preko Srednje Bosne, kraj Novog Travnika, jer postoje drugačiji planovi i strategije, koje također odgovaraju upravo onima koji su Vama interesno bliski?

Naravno, tu je neizbježno i pitanje na koji su način sve ove Vaše igre preko leđa susjedne Bosne i Hercegovine, u interesu Hrvata u BiH? I jesu li u Vašim lobističko-interesno-energetskim igrama njihove glave samo valuta za potkusurivanje i podmazivanje prihoda onih za čije interese igrate svoje političke igre?

Skrivate li možda ovom kampanjom i to da ste možda koristeći, odnosno zlorabeći Vašu poziciju u obavještajnoj strukturi Hrvatske, pomogli da iz Hrvatske u BiH izvezete optuženika za korupciju i organizirani kriminal Zdravka Mamića, Vašeg prijatelja, sponzora i rođendanskog domaćina, organizatora Vaših rođendanskih partija?

Skrivate li ovom kampanjom i interese zbog kojih ste politički pokrovitelj skrivanja Ante Jelavića pred BiH pravosuđem, koji je između ostalog osumnjičen i zbog pljačke hrvatskog Državnog proračuna u Aferi Hercegovačka banka?

Piše: Domagoj Margetić