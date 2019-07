Novinarka Jerusalem Posta Greer Fay Cashman u srijedu je u telefonskom razgovoru s hrvatskim novinarima umanjivala značaj svog teksta u kojem tvrdi da je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović na sastanku s izraelskim predsjednikom Reuvenom Rivlinom kazala da je BiH "vrlo nestabilna i da su je u određenom pogledu preuzeli ljudi povezani s Iranom i terorističkim organizacijama te da je BiH pod kontrolom militantnog islama", tvrdeći da to "nije velika priča".

Grabar-Kitarović i Rivlin razgovarali su u ponedjeljak u četiri oka, a hrvatska predsjednica danas je odlučno odbacila pisanje Jerusalem Posta.



"Kada sam napisala da je BiH pod kontrolom militantnog islama nisam mislila na BiH kao državu u cjelini, već na pojedine elemente (društva) ...., to nije velika priča", kazala je novinarka Cashman, prenosi Hina.



Ostala je pri svojoj tvrdnji da je hrvatska predsjednica govorila o BiH u tom kontekstu jer joj je tako preneseno, ne ulazeći u detalje.



Nije, međutim, htjela svoju tvrdnju izreći pred kamerama hrvatskih televizijskih kuća te nije bila voljna više o tome razgovarati.



U konfuznoj interpretaciji toga što je proizvelo novi skandal u odnosima Hrvatske i BiH Cahsman je ranije za portal sarajevskog "Dnevnog avaza" također kazala kako ostaje pri navodima o sadržaju razgovora što su ih iza zatvorenih vrata vodili predsjednici Grabar Kitarović i Rivlin, ali je istodobno korigirala najsporniji dio teksta kojega je napisala.



"U mojim bilješkama u vezi sa sastankom stoji to što sam i objavila. Ona jest spomenula i Iran u jednoj rečenici i vezala ga za migrante. Rekla je da se Iranci kriju među migrantima, da su migranti ponajmanje iz Sirije ili Afganistana, da ih ima iz Afrike te iz drugih dijelova Azije", kazala je novinarka "Jerusalem Posta", ali je istodobno zapravo opovrgnula najsporniji dio sadržaja njezina teksta koji govori o tome da je BiH država kojom upravlja "mlitantni islam", prenosi Hina njezinu izjavu danu Dnevnom avazu.



Grabar-Kitarović u srijedu je odbacila pisanje Jerusalem Posta u kojem se navodi da je šefica hrvatske države na sastanku s izraelskim predsjednikom kazala da je BiH pod kontrolom militantnog islama te da su je djelomično preuzeli ljudi povezani s Iranom i terorističkim organizacijama.



"Apsolutno ne (...) ponavljam to nisam rekla. S predsjednikom Reuvenom Rivlinom razgovarala sam u kontekstu onoga što uvijek govorim o Bosni i Hercegovini i našim susjednim državama i što sam uostalom rekla i na konferencijama za novinare s Rivlinom i predsjednikom vlade Netanyahuom, a to je da želim sve naše susjedne države što je moguće brže vidjeti u članstvu Europske unije", kazala je Grabar-Kitarović hrvatskim novinarima koji prate njezin državni posjet Izraelu.





