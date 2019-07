Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u srijedu je odlučno odbacila pisanje Jerusalem Posta u kojem se navodi da je šefica hrvatske države na sastanku s izraelskim predsjednikom kazala da je BiH pod kontrolom militantnog islama te da su je djelomično preuzeli ljudi povezani s Iranom i terorističkim organizacijama, što je proizvelo žestoke reakcije iz Sarajeva.

Foto: Reuters

"Apsolutno ne (...) ponavljam to nisam rekla. S predsjednikom Reuvenom Rivlinom razgovarala sam u kontekstu onoga što uvijek govorim o Bosni i Hercegovini i našim susjednim državama i što sam uostalom rekla i na konferencijama za novinare s Rivlinom i predsjednikom vlade Netanyahuom, a to je da želim sve naše susjedne države što je moguće brže vidjeti u članstvu Europske unije", kazala je Grabar-Kitarović hrvatskim novinarima koji prate njezin državni posjet Izraelu.



"Uopće ne znam kako je došlo do te izjave, jer nisam razgovarala niti s jednim novinarom, nisam davala intervjue, niti ikakve izjave osim ovih na kojima ste i sami sudjelovali".



Istaknula je da se radi o komentarima na komentare novinarke koja je to napisala.



"Ponavljam, to nisam rekla. A ove žestoke reakcije u kojima se Hrvatska uspoređuje s fašizmom ili fašističkom državom u potpunosti odbacujem", kazala je predsjednica i dodala da se radi o potpunim besmislicama.



Također je ocijenila da je definitivno došlo vrijeme da se malo razmisli o odnosima između Hrvatske i BiH.



"U posljednje vrijeme vidimo niz koraka koje BiH poduzima prema Hrvatskoj, a koji su prilično agresivni, od optužbi za nelegalni rad naših tajnih službi, do prijetnje pravosudnim tijelima kada je riječ o Pelješkom mostu", rekla je Grabar-Kitarović.



Smatra da bi dvije strane trebale razgovarati o suradnji i o tome kako rješavati zajednička pitanja i prijetnje koje se "očito javljaju ponovo na našem prostoru i kako možemo jedni drugima pomoći u rješavanju tih problema".



"A s druge strane, Hrvatska je tu i Hrvatska ostaje spremna pomoći bilo kojoj susjednoj državi, uključujući i BiH u procesu reformi i svemu ostalom što trebaju ispuniti kako bi što prije postali članice EU-a", istaknula je.



Na pitanje o Iranu i terorističkim organizacijama povezanih s Islamskom Republikom koje djeluju u BiH, odgovorila je da na konferencijama za medije uopće nije spominjala Iran.



"Kada je riječ o razgovorima s predsjednikom države i premijerom, razgovarala sam u kontekstu stavova koje dijeli Europska unija o Iranu, znači o poštivanju sporazuma o nuklearnom naoružanju, odnosno o korištenju nuklearne energije u mirnodopske svrhe", rekla je Grabar-Kitarović, prenosi Hina.







(FENA)