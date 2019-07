Prva tri avion s hadžijama uglavnom iz Sarajevskog, Banjalučkog, Goraždanskog i dijela Bihaćkog muftijstva bezbjedno su sletjela u Medinu. Danas će biti organiziran jedan jutarnji let u 10.15 sati za preostale hadžije iz Bihaćkog muftijstva, kao i dva leta u večernjem terminu u 22.15 i 22.30 za hadžije iz Zeničkog muftijstva.

Foto: AA - 24sata.info

Po prvi put nakon proglašenja nezavisnosti Bosne i Hercegovine hadžije putovale su avionom u vlasništvu bosanskohercegovačke kompanije FlyBosnia.

Rukovodilac Ureda za hadž Nezim Halilović Muderris prokomentarisao je početak saradnje s domaćim avioprijevoznikom.

„Izražavamo zadovoljstvo jer imamo priliku angažovati domaću kompaniju. Dobili smo potvrdu slotova i u povratku. Ovo može biti i potvrda naše patriotske opredijeljenosti i mi smo ponosni jer ove godine letimo pod zastavom i imenom naše domovine. Nadamo se da će usluga koju će ponuditi FlyBosnia biti na zavidnom nivou i to bi trebalo predstavljati prvi korak ka uspostavljanju dugoročne saradnje", rekao je Halilović.

Direktor aviokompanije FlyBosnia Tarik Bilalbegović ranije se osvrnuo na tok pregovora o saradnji s Islamskom zajednicom i najavio ugodan let do Medine.

"Bila je to prirodna saradnja, za očekivati. Dogovori su vođeni na jednostavan način i zaista mi je drago da možemo odgovoriti tom izazovu. Operativno je vrlo teško 1.680 ljudi prevesti s jednog mjesta na drugo u četiri dana. To nije jednostavno. Važno je istaći da će hadžije imati posadu koja razumije kulturološku i vjersku konotaciju putovanja na hadž. Posada će posebnu pažnju obratiti na starije hadžije vodeći računa o svim njihovim potrebama. Avioni su nove generacije i komforni su, Imat će posebno pripremljen obrok i potrudit ćemo se da put do Medine prođe u toplom ambijentu, da se hadžije osjećaju kao kod kuće", rekao je Bilalbegović.

Bilalbegović se nada da će organizacija proteći na najbolji način i da će saradnja biti dugoročna i na uzajamno zadovoljstvo.

Ove godine će avionima kompanije FlyBosnia u 12 organizovanih letova na hadž otputovati ukupno 1.680 vjernika iz Bosne i Hercegovine.

( AA)