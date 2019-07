Predsjednik Udruženja "Veterani RS" Duško Vukotić smatra krajnje neprihvatljivom inicijativu livanjskog HDZ-a BiH za obilježavanje 24 godine od "oslobođenja Bosanskog Grahova, Glamoča i Drvara" jer je riječ o prostorima koji su vijekovima bili srpski.

"U režiranoj akciji NATO-a došlo je do potpune promjene demografske slike tog prostora koji je oduvijek bio srpski", istakao je Vukotić Srni.



On je poručio Srbima na tom području da će Udruženje "Veterani Republike Srpske" podržati svaki njihov stav.



"Kako god se Srbi koji sad žive na tom prostoru odnose prema ovakvim događajima imaće našu potpunu podršku. Sve što im smeta, smeta i nama. Sve što oni budu podržali i prihvatili, prihvatićemo i mi jer mislimo da je to korektan odnos prema našim sunarodnicima", kaže Vukotić.



Livanjski mediji objavili su da je na 10. Izbornoj skupštini Kantonalnog odbora HDZ-a BiH Livno usvojena inicijativa o obilježavanju 24 godine od "oslobođenja Bosanskog Grahova, Glamoča i Drvara", uz prijedlog da to bude uz vojne počasti i u prisustvu visokih zvaničnika 28. jula u Bosanskom Grahovu, danas u Glamoču i 13. septembra u Drvaru, gdje bi trebalo da bude centralni skup.





