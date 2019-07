Protestima u Sarajevu zbog namjere Hrvatske da na lokaciji Trgovska gora blizu granice s BiH izgradi odlagalište radioaktivnog otpada prisustvovao je i Saša Magazinović, zastupnik u Parlamentu BiH.

Foto: 24sata.info

Magazinović je ovom prilikom kazao da se nada pozitivnom ishodu te da ne vidi nijedan razlog da ishod ove priče ne bude pozitivan.

- Ne bih ulazio u to ko je i na koji način organizirao ovaj skup, ali ukoliko on bude još jedan podstrek da institucije vlasti odreagiraju, bez obzira na to koliko ljudi bilo, onda je dobro. Parlament BiH, dva entitetska parlamenta, ali i Predsjedništvo BiH, usvojili su identične stavove. Dakle, priznat ćete da se to ne dešava često i po mnogo pitanja. Ne moraju sve biti blokade i svađe, može se raditi i zajedno. Pozivam još jednom Predsjedništvo da bude lider tog procesa, da nas okupi sve koji iz različitih institucija na bilo koji način možemo pomoći te da reagiramo na vrijeme. Mislim da se mnogo toga može riješiti. Sva pravna priča je na strani BiH, čega su svjesni i u Hrvatskoj - kazao je Magazinović.

(Avaz)