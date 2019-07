Avion s prvom grupom hadžija iz Bosne i Hercegovine jutros je poletio s Međunarodnog aerodroma Sarajevo za Medinu. Polasku je prethodilo okupljanje u džamiji „Kralj Fahd“ u Sarajevu, gdje je zajedničku ikrar dovu proučio izaslanik sarajevskog muftije dr. Abdulgafar ef. Velić.

Foto: MINA -24sata.info

Zajedničkoj ikrar dovi za prvu grupu ovogodišnjih hadžija prisustvovao je i reisu-l-ulema Husein ef. Kavazaović, koji je tom prilikom rekao:

„Došao sam da s vama podijelim nekoliko trenutaka pred vaš odlazak, da vam zaželim hairli put na najsvetija mjesta, u našu Medinu i Mekku, moleći Dragog Boga da vam ukabuli vaš nijjet. Ono što je za vas važno, pored vašeg nijjeta, jeste i sabur. Na svakom putu moramo biti spremni da podnesemo određene napore. Takav je i hadž. Hadž je napor i tu je potrebna ta unutarnja borba, kako sa samim sobom, tako i sa šejtanom. Bit će potrebno da se saburom naoružate i da ovaj put podnesete kao pravi vjernici. Islamska zajednica, Ured za hadž i umru i cijela vodička služba potrudit će se da vam ovaj put što više olakša.

Najviše šta trebate činiti na hadžu je istigfar, odnosno da molite Allaha, dž.š., da vam oprosti grijehe. Stalno tražite od Gospodara da Vam primi dobra djela, a grijehe oprosti, jer su to najbolja mjesta i najbolje vrijeme za primanje pokajanja. Nastojite da što više vremena provedete u ibadetu.

Ovo su vrući dani i teški za obaviti hadž, čuvajte svoje zdravlje. Vi mlađi ste obavezni kao muslimani da pomognete starijim hadžijama među vama. To je vaša obaveza kao što je obaveza i namaz obaviti. Vi ste sada jedan džemat i nastojte da kao braća i sestre budete jedni drugima pri ruci.

Čujemo nekada među nama Bošnjacima da bi Islamska zajednica trebala odvajati hadžije i one bogatije smjestiti u bolje, a one siromašnije u lošije hotele. Ali vi kao muslimani, a i mi kao ulema znamo da na hadžu oblačimo bijele ihrame. Na hadžu nema i ne bi smjelo da bude razlike među ljudima. Ova Islamska zajednica, ovakva kakva jeste, neće to raditi, neće praviti razlike među našim ljudima. Mi smo jedan džemat i ne trebamo praviti razlike među ljudima.

Vi idete na hadž i na neki način prezentujete bosanskohercegovačke muslimane. Molim vas da svojim ponašanjem na svakom koraku pokažete prije svega skrušenost, da se posvetite ibadetu i da prezentujete islam onako kako je to činio i naš Poslanik i kako to od nas traži naš Gospodar.

U ime cijele zajednice muslimana u Bosni želim vam sretan put, da Allah, dž.š., ukabuli vaš nijjet i vaše ibadete, i da nam se vratite sretni i zadovoljni“, poručio je budućim hadžijama reisu-l-ulema Kavazović.

Iz Sarajeva će danas ka Medini poletjeti još dva aviona s hadžijama iz Banjalučkog, Goraždanskog i dijela Bihaćkog muftijstva.

Ostale hadžije iz BiH će put svetih mjesta krenuti prema ranije utvrđenom rasporedu letova. Detaljne informacije o terminima letova i okupljanju hadžija možete naći na web stranici www.hadziumra.ba .

(24sata.info)