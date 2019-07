Kolovoz je jutros na pojedinim dionicama mokar ili vlažan, a sitniji odrone zemlje ili kamenja su mogući na putevima koje prolaze kroz usjeke, kao i preko planinskih prijevoja. Frekvencija vozila u jutarnjim satima pojačana je u gradskim centrima.

Na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila kroz tunel Vranduk II saobraća se naizmjenično, jednom trakom. Zbog povremeno pojačanog prometa vozila tokom dana, na ovoj dionici moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera. Na obilaznici kroz naselje Tetovo (R-445 Nemila-Tetovo-Zenica) zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona.

Zbog izvođenja sanacionih radova, obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu R-425a Tromeđa-Zvirovići (za sva vozila, osim za vozila gradilišta i lokalnog stanovništva).

Od ostalih puteva sa aktuelnim radovima izdvajamo magistralne puteve: Srbljani-Cazin, Jošanica-Stup (u Rajlovcu), Srebrenik-Orašje, Semizovac-Vogošća, Ustiprača-Goražde-Ustikolina, kao i magistralne puteve M-5 kod Jajca i M-17 u Vrapčićima i Mostaru.

Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prijelaza Brčko-Gunja, saopćava BIHAMK.

IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:

AUTOPUT

A-1

Sarajevo zapad-Lepenica, zbog sanacije klizišta na lokalitetu Ban Brdo, saobraćaj je u tunelu Igman i na mjestu radova preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

Bosanska Gradiška-Banja Luka, zbog izgradnje naplatne stanice “Čatrnja” dolazit će do izmjena u saobraćanju.

MAGISTRALNI PUTEVI:

M-1.8

Srebrenik-Orašje, zbog sanacije tunela Ormanica vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

Orašje, zbog radova na mostu preko rijeke Save kod graničnog prelaza Orašje saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

M-4.2

Srbljani-Cazin u toku su radovi na rekonstrukciji magistralne ceste. Na mjestima izvođenja radova saobraća se sporije.

Cazin (Mala Lisa), zbog radova na izgradnji kružnog toka u vremenu od 22 do 06 sati, saobraća se sporije uz obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije.

M-5

Hrenovica-Mesići, zbog urušavanja mosta u mjestu Kaljani potpuno je obustavljen saobraćaj.

M-15

Glamoč-Mlinište (na lokalitetima Razvršće i Perduhovo selo), zbog izvođenja deminerskih radova u vremenu od 07 do 14 sati saobraća se usporeno.

M-16

Karanovac-Crna Rijeka, zbog radova na sanaciji klizišta saobraća se jednom trakom naizmjenično.

M-17

Zenica-Nemila, zbog sanacije tunela Vranduk II i dva mosta (Bosna IV i Bosna V) vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraća se usporeno u zoni izvođenja radova.

Mostar (od sjevernog ulaska u grad do skretanja za Forticu) zbog radova na izgradnji javne rasvjete saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Jablanica-Mostar (Vrapčići), zbog izvođenja neophodnih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-17.3

Neum-Stolac (Prapratnica-ulazni portal tunela Žaba), zbog izvođenja radova saobraćaj se preusmjerava na privremenu obilaznicu.

M-18

Jošanica-Stup (Rajlovac) zbog sanacionih radova u vremenu od 7 do 17h, saobraća se naizmjenično, jednom trakom

Kladanj.Podpaklenik, zbog sanacionih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Olovo-Semizovac (Gora) zbog sanacionih radova u vremenu od 7 do 17h saobraća se sporije, jednom trakom.

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Semizovac-Vogošća (ulaz u Vogošću), zbog radova na izgradnji kružnog toka saobraća se sporije uz obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije.

M-20

Ustiprača-Goražde-Ustikolina, zbog sanacionih radova i izgradnje kružnog toka saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Bileća-Podosoje - u toku su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže, obavezno je poštivanje postavljene signalizacije.

REGIONALNI PUTEVI

R-413a Čajdraš-Lokvine-Ovnak, zbog radova na kanalizacionoj mreži, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-414 Banja Luka-Turbe (Ljubačevo), zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-425a Tromeđa-Zvirovići, zbog izvođenja sanacionih radova, obustavljen je saobraćaj za sva vozila, osim za vozila gradilišta i lokalnog stanovništva.

R-454a Bratunac-Drinjača, zbog radova na sanaciji klizišta od 00 do 07 sati i od 16 do 00 sati na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.

R-458 Lopare -Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Čelića, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

KANTON SARAJEVO

- Zbog održavanja koncerata na Skenderiji 27. i 28.07. od 17:30 sati obustavlja se saobraćaj u ulicama Skenderija, Hamdije Kreševljakovića i Terezija.

-Zbog izvođenja neophodnih radova obustavljen je saobraćaj u ulici Koševo (od raskrsnice sa ulicom Patriotske lige do raskrsnice sa ulicom Kemal-begova).

-Zbog izvođenja neophodnih radova od 08 do 17 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Alije Nametka (od raskrsnice sa ulicom Sedrenik do raskrsnice sa ulicom Mihrivode i Medrese).

-Zbog radova na rekonstrukciji mosta preko Rakovičkog potoka obustavljen je saobraćaj u ulici Stara pruga.

- Zbog izvođenja radova na izgradnji podzemne garaže sa višenamjenskim trgom od 00 do 24 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Avdage Šahinagića. Alternativni pravci za vrijeme obustave su: ulica Veliki Alifakovac-Alifakovac-Megara-Džemala Čelića-Mehmeda Mujezinovića-Franjevačka-Konak-Obala Kulina bana i obratno.

- Zbog sanacije klizišta u ulici Hakije Kulenovića privremeno je izmjenjen režim saobraćaja (postojeći dvosmjerni saobraćaj se ukida i saobraćaj uspostavlja u jednosmjernom režimu). U funkciji je smijer iz pravca Jukićeve ulice, dok se iz pravca Odobašine ulice može doći samo do tunela.

- Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća u ulicama: Ivana Cankara, Kralja Tvrtka, Čobanija, Hamdije Kreševljakovića, Zmajevac, kao i na putu Bijele vode-Šabići (Bjelašnica).

UNSKO-SANSKI KANTON

Zbog održavanja manifestacije „Kladuško ljeto 2018“ do 04.08. od 19 do 01 sati, privremeno se obustavlja saobraćaj na magistralnom putu M-4.2 u Velikoj Kladuši. Alternativni pravac za vrijeme obustave je: Trg mladih, ulica Ibrahima Mržljaka do kružnog toka i skretanja prema ulici Sulejmana Topića, Trg mladih, ulica Maršala Tita do ulice Zuhdije Žalića, Trg mladih, ulica Hamdije Pozderca do skretanja prema ulici Ive Marinkovića.

