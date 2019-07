Zaljubljenik u Mostar i miljenik Mostaraca, ratni izvještač iz grada na Neretvi koji je svojom kamerom zabilježio rušenje Starog mosta Jimmy James, večeras se na platou ispod mosta družio sa Mostarcima.

Tom prilikom prikazan je i njegov dokumentarac pod nazivom "Antifašista", a nakon toga su brojna udruženja iz Mostara prigodno darivala Jamesa.



Jammes je ustvari u Mostar došao kao vojno lice u mirovnu misiju. Prošao je tad, prisjeća se, kroz teritoriju koja je bila pod kontrolom HVO-a.



- Nije to bila ideja, jednostavno sam osjetio potrebu da dođem i pridružim se Armiji RBiH. U Mostaru je tad napadnuta humanost, civilizacija i nisam mogao to da gledam na televiziji, kazao je bivši profesionalni britanski vojnik koji je 1992. došao da pomogne onima kojima je pomoć bila potrebna.



Prisjetio se i ultimatuma HVO-a upućenog Armiji RBiH iz zime 1992. i 1993. da svi stranci moraju napustiti Mostar. Usprotivio se, jer kako kaže nije želio da se historija piše mimo njega.



- Morao sam otići. Napad HVO-a na Mostar sam gledao u Škotskoj i nisam mogao sjediti skršetnih ruku. S novinarskom ekipom sam se vratio i pridružio Armiji Republike Bosne i Hercegovine, prisjetio se.



Rušenje Starog mosta doživio je kao smrt svoje bake koju sam volio najviše na svijetu i koja je bila zaštitnik cijele njegove porodice.



- Kad je pao on, kao da se raspala i zajednica koja ga je okruživala stotinama godina. Kad su ga zločinci srušili kao da ga su ga željeli izbrisati iz historije, kazao je James.



Priznao je da je bio u dilemi da li da počne sa objavljivanjem materijala koje je snimio tokom agresije i sačuvao kroz godine. Pribojavao se da to kod ljudi može probuditi lijepa sjećanja. Ipak je to učinio, ne sluteći da će u Mostaru postati poznat i omiljen.



- Sve što imam ću ustupiti vrijednim ljudima iz Centra za mir, kako bismo od zaborava zajedno očuvali ono kroz što su prošli ovi ljudi i ovaj grad, dodao je.



Kazao je na kraju da svoje prijatelje iz vremena rata poput muzičara Derija Nazečića i Saše Đermanovića voli kao rođenu braću.



Uslijedio je koncert Mo Army benda na kojem je promovisan novi materijal pod nazivom "Da se ne zaborave", koji je objedinio patrotske pjesme nastale u doba agresije na grad.



