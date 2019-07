Brate, nisam ja siledžija! Prije bih sebi ruku odsjekao nego digao na Ajlu - ovim riječima počinje svoju ispovijest za Avaz.ba Denis Sadiković, muž Ajle Sadiković, kojeg je ona upucala 24. jula na Merhemića trgu na Ciglanama u Sarajevu.

Svih ovih dana Denis je šutio. Kaže da nikada ništa ne bi demantirao, ali mu je dosta laži i spinova.



- Ispadam siledžija, a to nisam nikada bio. Ona je išla s namjerom da me ubije. Jesam joj u automobilu kojim je došla gore, pronašao dva računa iz hotela u kojem je bila s ljubavnikom. Bio sam ljut i ona se bojala moje reakcije zato i je zapucala. Da policajac nije zagalamio "lezi", ona bi i drugi metak ispalila i vjerovatno me ubila - kaže Denis Sadiković.



Dodaje da je Ajla njega zvala, a ne on nju kako pišu mediji.



- Tražila mi je 15.000 maraka ili automobil. A ona je došla vozilom od svog ljubavnika. Ispade ona nevinašce a ja monstrum. Pišu mediji da je nekoliko puta ona nekoga prijavljivala za nasilje. Niti jedna prijava u policiji ne postoji, kunem se - kaže Denis.



Smeta mu i što mediji od Ajle, kako kaže, prave heroinu.



- Ona je jednom bila u Afganistanu i jednom bila pohvaljena, koliko ja znam - ističe on.



Naglašava da ni sada ne želi zlo Ajli, jer...



- Ipak sam, bolan, ja nju oženio. Volio sam je - završava na kraju svoju priču Denis Sadiković.



