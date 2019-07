Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva ponegdje u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren uglavnom jugozapadni. Dnevne temperature od 30 do 36 °C.

Foto: Arhiv

U nedjelju 28.07.2019., pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prije podne padavine uglavnom u Hercegovini, ponegdje na zapadu i sjeverozapadu Bosne, a poslije podne i u večernjim satima u cijeloj zemlji. Intenzivnije padavine se očekuju na jugozapadu Bosne, većem dijelu Hercegovine i na krajnjem sjeverozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 24 do 30 °C.



U ponedjeljak 29.07.2019., pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima u većini područja. Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 20 do 26, na jugu do 29 °C.



U utorak 30.07.2019., u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu 23, a dnevne od 25 do 31, na jugu do 34 °C.



U srijedu 31.07.2019., u Hercegovini sunčano. U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu 25, a dnevne od 27 do 32, na jugu do 35 °C.





(FENA)