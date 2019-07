Vlada Kraljevine Saudijske Arabije i ove godine spremna dočekuje više od tri miliona vjernika koji će obaviti petu islamsku dužnost Hadž.

Foto: FENA

Ambasador Saudijske Arabije u Bosni i Hercegovini Hani bin Abdullah Mominah rekao je da je Vlada na čelu sa kraljem Salmanom bin Abd al-Azizom al-Saudom svjesna uloge koja joj je povjerena da pruži zaštitu gostima Milostivog, te ne štedi truda na sigurnosti i udobnosti hadžija.



- Poduzete su sve sigurnosne mjere za dobrobit hodočasnika od njihovog dolaska do napuštanja države i sigurnog povratka svojim domovima - kazao je ambasador Mominah u intervjuu za Fenu.



Ogromna su sredstva uložena u unapređenje strateške infrastrukture, naveo je, naročito na mjestima gdje se obavljaju obredi hadža, različitim sektorima i programima vladinih institucija koje su povezani sa hadžom i umrom.



Program kontrole i praćenja, pojasnio je ambasador, na svim lokacijama gdje se hadžije nalaze smatra se najvažnijim programom koji provodi resorno ministarstvo a cilj je uspostaviti kontrolu nad svim uslužnim organizacijama, ustanovama i kompanijama, ustanovama za domaće hadžije, kao i transportnim agencijama te pratećim uslužnim resorima poput onih koji osiguravaju hranu i vodu.



- Uvažavajući činjenicu da svaka stvar ima svoj razlog, budne oči u Kraljevini bdiju i ne spavaju braneći državu Dva sveta harema od svega što bi moglo pomutiti bistrinu sezone hadža i ne škrtare sa naporima da hadžijama na licu mjesta dokažu da su uz Allahovu pomoć sigurni – kazao je Mominah.



U Ambasadi Kraljevine Saudijske Arabije u Sarajevu izdato je 2.360 viza za hadž i to za BiH 1.680 viza, za Srbiju 660, a za Hrvatsku 20 viza i to je dogovoreno protokolima za hadž koji su potpisani između Ureda za hadž i Ministarstva za hadž i umru KSA.



Skrenuo je pažnju organizatorima, hadžijama i njihovim vodičima, na obavezu pridržavanja grupne organizacije dolaska na hadž i umru kako bi se olakšalo obavljanje vjerskih obreda.



Naglasio je da Kraljevina Saudijska Arabija neće dozvoliti isticanje bilo kakvih političkih ili sektaških obilježja, te da je dužnost svih muslimana da paze na osjećaje svoje braće kao i specifičnost i duhovnost mjesta.



- Savjetujem svoju braću, hadžije iz BiH da se tu više posvete ibadetu i dovi Uzvišenom Allahu. Neka budu bezbrižni jer Allah čuva Svoje robove od svakog zla, a On je najbolji Zaštitnik, a Vlada Kraljevine pružit će potpunu uslugu gostima Milostivog – zaključio je ambasador Mominah u razgovoru za Fenu.



Tradicionalno i ove godine će 20 hodočasnika iz BiH obaviti hadž koji finansira Sluga dvaju harema - kralj Selman bin Abdulaziz - u okviru projekta "Gosti Sluge dvaju časnih harema", a to su akademici, doktori, profesori, naučnici.



Iz Bosne i Hercegovine ove godine će petu islamsku dužnost - hadž, obaviti 1.680 vjernika. Polazak za Medinu je planiran 29., 30., 31. jula i 1. augusta s Međunarodnog aerodroma Sarajevo.







(FENA)