Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da joj je neuporedivo lakše komunicirati sa institucijama Srbije nego sa nivoom BiH, jer sa Srbijom sve što dogovori bude i ostvareno.

Foto: RTRS

Ona je kao primjer navela da je sve što je dogovoreno o projektima u Republici Srpskoj sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem realizovano u kratkom roku.



"Sada se svugdje u Republici Srpskoj realizuju svi projekti za koje je Srbija dala pare", rekla je Cvijanović na zajedničkoj konferenciji za novinare sa premijerkom Srbije Anom Brnabić .



Ona je podsjetila da je, na osnovu zahtjeva ljudi iz Podrinja, koji su rekli da treba izgraditi most Bratunac-Ljubovija, Srbija odmah napravila most, a da je isti slučaj i sa danas dogovorenim sporazumom o pomoći u digitalizaciji.



"Sve što ovdje dogovaram i s kim god dogovorim, a naravno da su tu najistaknutiji predsjednik i premijerka, mi sve realizujemo, dok u BiH ja ni sa kim ne mogu ništa da dogovorim, a ne mogu onda zato ništa ni da realizujem", rekla je Cvijanović.



Ona je navela da je takav slučaj i protivljenje Sarajeva prema gasovodu "Turski tok", koje predstavlja kao problem samo projekte koji trebaju Republici Srpskoj.



"Bilo bi logično da tamo imam više komunikacije, trudila sam se da tu komunikaciju ostvarim kao predsjednik Vlade, čak i nosila neke aktivnosti da bi ta komunikacija uspjela sa nivoom BiH, ali ne možete sami da radite ako nemate s druge strane partnera", rekla je Cvijanovićeva.



Govoreći o izgovorima Sarajeva u vezi sa time zašto odgađaju izgradnju graničnog prelaza između Bratunca i Ljubovije, Cvijanović je istakla da je to neozbiljno.



"Ne možete realizovati dobre stvari ako sarađujete ili pokušavate sarađivati sa neozbiljnim ljudima", rekla je Cvijanovićeva.



Ona je istakla da joj je u Srbiji, kako je ocijenila, sve ozbiljno, i da nikada još nije doživjela da se ne desi ono što je dogovoreno.



"Za svaku drugu našu komunikaciju ako nekome smeta za to postoji pravno uporište, formalizovano kroz Sporazum o specijalnim paralelnim vezama, koji je vrlo formalno naslonjen i proistekao iz Dejtonskog sporazuma", rekla je Cvijanović.



(SRNA)