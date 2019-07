Institut za istraživanje genocida Kanada (IGK)najoštrije osuđuje anticivilizacijsku posjetu potpredsjednika Hrvatskog sabora Milijana Brkića osuđenom ratnom zločincu Bruni Stojiću, u austrijskom zatvoru.

“Posjeta je još jedan u nizu ataka na istinu, pravdu i međunarodno pravo, koja ponižava žrtve i derogira pravosnažne presude suda UN, što može imati nesagledive posljedice za stanje u BiH i regiji, ali i za svjetsku pravdu, pravo i mir. Istovremeno posjeta snažno narušava ugled države Hrvatske i ugrožava međudržavne odnose između BiH i Hrvatske.

Podsjećamo Milijana Brkića da pravosnažnom presudom Međunarodnog tribunala u Hagu je potvrđeno da je BiH bila žrtva agresije, da je djelovanje paradržavne tvorevine Herceg-Bosna predstavljalo pobunu protiv legalnih i legitimnih organa države BiH, te da su u ostvarivanju takvih ciljeva počinjeni brojni i gnusni zločini protiv civilnog stanovništva, mahom Bošnjaka. Cilj udruženog zločinačkog je bio da se politički i vojno potčine, trajno uklone i etnički očiste Bošnjaci iz onih dijelova BiH koji su proglašeni paradržavom Herceg-Bosnom, te da se ta područja pripoje državi Hrvatskoj, ili da se proglase državom unutar BiH (po uzoru na entitet Republika Srpska). Posebno je važno što je Haški tribunal presudio da je sukob Hrvatskog Vijeća Odbrane i Armije Republike BiH bio međudržavni sukob – agresija na međunarodno priznatu državu BiH, te da su šestorica visokih funkcionera nekadašnje takozvane Hrvatske Republike Herceg-Bosne i članovi državnog i vojnog vrha Hrvatske bili učesnici udruženog zločinačkog poduhvata.

Tadašnji predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman i predsjednik paradržavne tvorevine Herceg-Bosne Mate Boban odlučili su da je za uspostavljanje zločinačke tvorevine Herceg-Bosne neophodno promijeniti nacionalni sastav stanovništva. Zato su zločini nad bošnjačkim stanovništvom bili dio udruženog zločinačkog poduhvata.

Posjeta je izraz te veliko hrvatske, nacionalističke, antibosanske, tuđmanovske politike kojoj je presuđeno na Tribunalu u Hagu. Važan dio te sramne, veliknacionalističke politike je bio bivši ministar odbrane tzv. "Herceg-Bosne" Bruno Stojić koji je pred Haškim tribunalom pravosnažno osuđen za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, koji je imao za cilj podjelu BiH i trajno uklanjanje bošnjačkog stanovništva sa okupirane teritorije.

Već je ustaljena praksa da politički establišment Republike Hrvatske uporno pokušava od zločinaca napraviti heroje, od zločina napraviti "ispravnu stvar", a od prevare napraviti istinu. To pokazuje da nisu raskrstili s nedavnom prošlošću. Posjeta predstavlja kontinuitet negiranja presuđenog udruženog zločinačkog poduhvata, odnosno agresije i veličanje ratnih zločinaca kao navodnih heroja u ime tzv. velike Hrvatske. To je ruganje žrtvama, to je ruganje državi BiH, EU i UN, to je ruganje istini i pravdi, to je ruganje čovjeku, civilizaciji, čovječanstvu.

Ako međunarodna zajednica nije htjela zaustaviti agresiju Hrvatske na BiH, sada mora zaustaviti povampireni hod velikohrvatske nacionalističke politike prema BiH.

Imajući navedeno u vidu IGK traži od predsjednice Republike Hrvatske i predsjednika vlade Republike Hrvatske da se javno ograde od Brkićevog postupka i upute javno izvinjenje žrtvama udruženog zločinačkog poduhvata, odnosno državi BiH.

IGK je pozvao prijatelje istine i pravde, aktiviste ljudskih prava i sloboda i istraživače genocida da se distanciraju od ovakvih anticivilizacijskih postupaka i na taj način daju doprinos izgradnji istine i pravde kao puta za bolju zajedničku budućnost slobodne, demokratske, nezavisne, suverene države BiH, navodi se u saopstenju IGK-a.

(24sata.info)