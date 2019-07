Medicinski fakultet u Sarajevu demantirao je navode predsjedavajućeg Skupštine Kantona Elmedina Konakovića koje je dao na konferenciji za novinare u utorak.

Elmedin Konaković / 24sata.info

- Predsjedavajući Konaković ponovo je pokazao elementarno neznanje o sistemu zdravstvene zaštite i procesu edukacije doktora. Mjesecima je javnost obmanjivao neprestanim i loše smišljenim lažima o Medicinskom fakultetu rektor UNSA-e Rifat Škrijelj, ali je postao znatno tiši otkako smo mu javili da će sve što javno kaže morati dokazati i na sudu. Međutim, njegov nečasni posao je nastavio predsjedavajući Skupštine KS Elmedin Konaković. Za govornicom Skupštine i na konferencijama za medije on svakih nekoliko dana naširoko priča o Medicinskom fakultetu i obećava da će on riješiti ''problem'' i uvesti red. Pri tome on, recimo, ponavlja, baš od riječi do riječi, ono što je njegov mentor (ili štićenik, svejedno) Škrijelj izgovorio na sastanku u petak - kaže se u demantiju.



Pravi plan



Navedeno je kako se Konakoviću ne sviđa kako glasa Vijeće Medicinskog fakulteta te da ima namjeru da po svom nahođenju izabere dekana i upravu, kako bi, tvrde s Medicine, uništio državni fakultet, pa "pa posao i novac" prebacio u privatne ruke.



- To je pravi i jedini plan i razlog za sve ovo – živi bili pa vidjeli. Uostalom, svi to već znaju. Na fakultetima za ljekare moguće je zaraditi ozbiljan novac za državu (ili privatnike), da ne govorimo o vrlo unosnim dodatnim studijima – recimo, biotehnologije, koje smo pokušavali osnovati, pa su nas isti ovi ismijali i spriječili. Umjesto pomoći, Konaković nam je nudio ''fanglu i mistriju'' da sami pravimo novi fakultet, jer je valjda ovaj postojeći njegovo lično vlasništvo i on ga je sam napravio - istaknuto je u demantiju.



Drugi dio plana je, navedeno je, smanjiti broj članova Vijeća sa 146 na pedesetak, novom izmjenom zakona po kojoj član Vijeća može biti samo nastavnik u punom radnom odnosu.



Izmjene zakona



- Nijedan profesor hirurgije ili interne medicine ne može biti član Vijeća, jer on mora biti zaposlen i u Kliničkom centru, jer tamo liječi ljude. Dakle, neko će se obrazovati najmanje 30 godina, obaviti specijalizaciju i subspecijalizaciju, magistrirati pa doktorirati, napredovati kroz dvije karijere od ljekara početnika i asistenta – pisati stručne i naučne radove, knjige i udžbenike, proći kroz ocjene dvadesetak komisija, da bi mu bilo zabranjeno biti član Vijeća, jer liječi ljude. Po Konakoviću, profesor interne medicine ne može ni diskutirati ni glasati, čak ni o izboru vlastitog asistenta, da ne govorimo o nastavnom planu za predmet Interna medicina, o čemu odlučuje Vijeće. Medicinski fakultet, srećom, više nema predmet Odbrana i zaštita. Da ima, Konakovićeve izmjene zakona bi omogućile da profesor odbrane i zaštite odlučuje o pitanjima nastave iz interne medicine, a da tome profesor interne medicine ne može ni prisustvovati. Objašnjenje: ''Krši se Ustav. Ima previše profesora s Kliničkog centra.'' A odakle će biti profesori za više od 60 posto predmeta Medicinskog fakulteta? Iz Sarajevogasa?





(Avaz)