Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenika Aluminija Romeo Biokšić nakon dvoiposatnog sastanka Kriznog odbora ovog preduzeća, medijima je izjavio da konkretnih rješenja danas nije bilo.

Romeo Biokšić / 24sata.info

Sastanku su prisustvovali članovi Uprave, Nadzornog odbora, predstavnici Sindikata Aluminija, te predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. Čović je sastanak napustio prije njegovog završetka, ne želeći davati izjave novinarima.



- Da smo dobili neke odgovore po našim zahtjevima - nismo. I opet smo ostali na nekim obećanjima. Zaključak jeste da se do 31. jula uradi taj plan i program zbrinjavanja djelatnika po pogonima, a bit će im ponuđena i otpremnina - kazao je Biokšić.



Aluminijevim djelatnicima, naglašava, zaključci sa današnjeg sastanka ne idu u korist, jer je ovo samo produženje njihove agonije.



- Znamo šta Zakon o vijeću uposlenika nalaže - da se radi program zbrinjavanja. S tim smo upoznali Upravu Društva i Nadzorni odbor i oni će ispoštovati tu zakonsku proceduru - navodi Biokšić.



Dodaje kako se iskreno nada da će do 31. jula imati mnogo jasniju sliku i kada se radi o broju djelatnika koji bi ostali u radnom odnosu, ali i o broju djelatnika koji će iskazati želju i volju da uzmu otpreminu i samim tim prekinu radni odnos s Aluminijem.



Na pitanje koliko bi djelatnika moglo ostati raditi u Aluminiju, Biokšić ističe kako je u ovom momentu o brojkama jako teško govoriti.



- Mi smo se iskreno nadali da će naše službe na današnjem sastanku izaći s tom analizom, međutim do toga nije došlo. Nadzorni odbor, kao i gospodin Čović, naložili su im da se ta analiza što žurnije uradi, i da se upoznamo mi kao Sindikat i upravljačka tijela o kojem se broju djelatnika radi koji bi ostali na tim radnim mjestima - rekao je Biokšić.



Na pitanje koliki je broj djelatnika koji su kreditno zaduženi, Biokšić ističe kako nema precizan podatak, ali da se ukupna zaduženja djelatnika Aluminija kod komercijalnih banaka kreću od 14,5 do 14,8 miliona KM.



(24sata.info)