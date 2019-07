Direktor Centra za mir i nekadašnji gradonačeknik Mostara uputio je reagovanje na današnje saopštenje Gradskog odbora SDA Mostar.

Safet Oručević / 24sata.info

Reagovanje Oručevića prenosimo u nastavku:





- Nisam mislio odgovarati na saopštenje Gradskog odbora SDA Mostar, sve dok nisam dobio poziv člana tog istog Odbora koji me uvjerava da nikakvog sastanka Odbora nije bilo i da je autor saopštenja Salem Marić. Isti taj član SDA mi je opširno pričao o Salemovom ratnom putu koji je počeo i završio kao logističar brojeći cigare i konzerve, a negdje usput je slomio nogu u saobraćajnoj nesreći i sredio status ratnog vojnog invalida i invalidninu.



Zbog navoda identičnih ovim koje su iznesene u saopštenju SDA ja sam već dobio tri tužbe na sudu i dobiću sigurno i četvrtu. Te teze dolaze koordinirano iz kuhinje ostatka SIS-a i medija koji otvoreno podržavaju UZP, te jednog portala bliskog Salemu Mariću kojim ćemo se baviti drugom prilikom.



Moj ratni put počinje 1992. godine kada me Vrhovni komandant Armije RBiH, Alija Izetbegović, imenovao za koordinatora formiranja 1. mostarske brigade i 4. korpusa ARBiH te ovlastio za sve razgovore sa HVO-om. Nakon izbijanja sukoba HVO-a i Armije RBiH, dok su mnogi tražili način da pobjegnu iz istočnog Mostara, ja sam svojevoljno našao način da dođem na lijevu obalu i sve svoje lične kapacitete stavim u službu odbrane Mostara. Jednoglasno sam od svih komandanata izabran za predsjednika Operativnog tijela koje je vodilo odbranu i opstanak naroda u opkoljenom Mostaru. Nakon toga sam bio zamjenik komandanta 4. korpusa ARBiH do demobilizacije.



Detaljnije od ovoga Marić se može informisati u knjizi "Sjećanja" rahmetli Alije Izetbegovića ili kod svog predsjednika Bakira Izetbegovića direktno. Spreman sam također, u pratnji mostarskih ratnih komandanata doći na sjednicu Gradskog odbora SDA da se pogledamo u oči i pretresemo svačiju ulogu i doprinos u ratu i poslije rata.



Ne treba meni Marić držati lekcije o SDA. Ja kao povjerenik Alije Izetbegovića, i ljudi koji su bili uz mene, smo zaslužni što SDA u Mostaru danas egzistira kao faktor jer je to 1993. godine bila izdajnička stranka čije je cijelo rukovodstvo izdalo narod i Armiju. Mi smo je u opkoljenom Mostaru očuvali, rehabilitirali i ojačali. U stranci SDA i danas su moji saborci, časni, pošteni i vrijedni ljudi. Mnogo je tu i ratnih heroja. Neki od njih bili su sa mnom i sinoć, na našoj manifestaciji "Mostar ne zaboravlja prijatelje".



Svi oni ne zaslužuju da ih vodi nekompetentno i nesposobno rukovodstvo na čelu sa Salemom Marićem. Neće biti sreće za Mostar sve dok "vedri i oblači" i vodi procese logističar Salem, a ne neko od istinskih boraca zaslužnih za odbranu Mostara.



Iz podruma pogled ne doseže daleko.







